大谷翔平轉戰道奇　天使立刻拆看板！球迷場外哀傷告別：非常難受

▲大谷翔平的天使時代結束,天使球場外的球員看板9日下午已經拆除。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國職棒大聯盟29歲日籍球星大谷翔平宣布加盟洛杉磯道奇隊,獲得10年7億美元(約新台幣219億元)的天價合約,並成為道奇陣中第3名曾獲MVP殊榮球員。前東家洛杉磯天使隊9日下午已將天使球場外的大谷翔平巨型看板拆除,有天使迷特地前來告別,甚至將玫瑰花放在場外刻有大谷名字的地磚上向他致敬。

「投打二刀流」的大谷翔平過去6年效力於MLB美聯西區洛杉磯天使隊,他於9日透過IG證實加入國聯西區洛杉磯道奇隊。據美媒The Athletic的記者Sam Blum在X上發布照片顯示,隨著大谷翔平的正式告別,天使隊也派出吊車拆除了在安那罕天使球場(Angel Stadium)外牆上的大谷翔平巨型球員看板。

報導指出,吊車大約從當地9日下午2時42分開始拆除作業,距離大谷翔平發文宣布加盟道奇大約過了2個半小時,直到下午3時48分,最後一塊組合看板被快速地運走,大谷翔平的照片也正式消失在天使球場。天使隊死忠球迷Barry Foster表示,他在這裡看過大谷很多比賽,充滿回憶,「感覺就像有人要離開你了,這非常難受(It’s very tough)。」

報導稱,另一名天使球迷Julian Cedillo穿著天使隊球衣獨自走向球場,他把兩束紅色玫瑰放在刻有大谷翔平名字的兩塊地磚旁,他說,「這是非常卓越的6年,我一生都是天使隊球迷。感覺像是有一部分的我死去了。我想(以此)表達我的敬意。」

I spent today outside Angel Stadium, where many fans mourned the official end of Shohei Ohtani’s tenure with the team.



It was a surreal scene as his mural came down, piece by piece.



“It feels like a piece of me died.”



An inside look at the vigil: https://t.co/VMbym0hzdA pic.twitter.com/jiQMD5l5NA