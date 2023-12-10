大谷翔平轉戰道奇　天使立刻拆看板！球迷場外哀傷告別：非常難受

▲大谷翔平的天使時代結束，天使球場外的球員看板9日下午已經拆除。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國職棒大聯盟29歲日籍球星大谷翔平宣布加盟洛杉磯道奇隊，獲得10年7億美元（約新台幣219億元）的天價合約，並成為道奇陣中第3名曾獲MVP殊榮球員。前東家洛杉磯天使隊9日下午已將天使球場外的大谷翔平巨型看板拆除，有天使迷特地前來告別，甚至將玫瑰花放在場外刻有大谷名字的地磚上向他致敬。

「投打二刀流」的大谷翔平過去6年效力於MLB美聯西區洛杉磯天使隊，他於9日透過IG證實加入國聯西區洛杉磯道奇隊。據美媒The Athletic的記者Sam Blum在X上發布照片顯示，隨著大谷翔平的正式告別，天使隊也派出吊車拆除了在安那罕天使球場（Angel Stadium）外牆上的大谷翔平巨型球員看板。

The Shohei Ohtani mural is coming down. pic.twitter.com/d2kCmVzbSj — Sam Blum (@SamBlum3) December 9, 2023

報導指出，吊車大約從當地9日下午2時42分開始拆除作業，距離大谷翔平發文宣布加盟道奇大約過了2個半小時，直到下午3時48分，最後一塊組合看板被快速地運走，大谷翔平的照片也正式消失在天使球場。天使隊死忠球迷Barry Foster表示，他在這裡看過大谷很多比賽，充滿回憶，「感覺就像有人要離開你了，這非常難受（It’s very tough）。」

報導稱，另一名天使球迷Julian Cedillo穿著天使隊球衣獨自走向球場，他把兩束紅色玫瑰放在刻有大谷翔平名字的兩塊地磚旁，他說，「這是非常卓越的6年，我一生都是天使隊球迷。感覺像是有一部分的我死去了。我想（以此）表達我的敬意。」

I spent today outside Angel Stadium, where many fans mourned the official end of Shohei Ohtani’s tenure with the team.



It was a surreal scene as his mural came down, piece by piece.



“It feels like a piece of me died.”



An inside look at the vigil: https://t.co/VMbym0hzdA pic.twitter.com/jiQMD5l5NA — Sam Blum (@SamBlum3) December 10, 2023

另一方面，道奇隊則迎來「MVP三重奏」超豪華夢幻打線，打擊陣容中有多達3名曾得過年度最有價值球員獎（MVP）的選手。除了史上第一人兩度全票獲得美聯MVP的大谷翔平之外，還有2018年效力紅襪隊時獲得美聯MVP的穆奇•貝茲（Mookie Betts），以及2020年在勇士隊獲得國聯MVP的佛萊迪•佛里曼（Freddie Freeman）。