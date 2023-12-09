北一女師批108課綱「無恥」　林濁水提5質疑轟：國民黨跟著起鬨

記者詹宜庭／台北報導

北一女中老師區桂芝日前痛批新課綱去中國化是「無恥的課綱」，對此，前立委林濁水9日在臉書拋出5大問題，質疑刪減文言文後增白話文，白話文難道是英文而非中文？不是中國文化嗎？為何文言文少了，白話文增加了，「中國就被去」了？更開轟「北一女教師不懂，國民黨還跟著起閧，文化水準這麼差，中國文化信心這樣低，又非理性地迷戀，驚嘆！」

▲前立委林濁水。（圖／記者林敬旻攝）



對於北一女教師區桂芝批108課綱為「無恥課綱」，林濁水今日在臉書發文提出5點質疑，第一，中國古今文章汗牛充棟，只一篇顧炎武的《廉恥》刪了，便不知亷恥？且「士大夫」思想是很好的思想？第二，刪減文言文後增白話文，白話文難道是英文而非中文？不是中國文化嗎？為何文言文少了，白話文增加了，「中國就被去」了？

第三，林濁水指出，「君為臣綱，夫為妻綱，父為子綱」這種名教觀念是儒家政治思想的重要組成，是道地的、傳統的中國主流文化，但難道不該去一去？這樣去中國化有什麼不好？第四，中國文化當然是13億中國人的文化，那13億中國人現在的主流文化是「反民主」文化，是共產主義也是「主張中國特色、反普世價值」，該不該都去一去？

第五，林濁水質疑，民主就13億人主流而言是「非中國文化」，該不該搬進去中國大陸以換掉「三綱」文化？這些一般人懂，為何北一女教師不懂？國民黨還跟著起閧，開嗆「文化水準這麼差，中國文化信心這樣低，又非理性地迷戀，驚嘆！」