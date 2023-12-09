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新北板橋花市熱鬧慶聖誕　打卡摸彩好禮獎不完

▲新北板橋花市熱鬧慶聖誕。（圖／新北市板橋區公所提供）

▲新北板橋花市熱鬧慶聖誕。（圖／新北市板橋區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為歡慶聖誕節，板橋區公所今（9日）於板橋花市舉辦「板橋花市YA誕食光 愛心○一起」公益活動，現場有「裝扮聖誕樹DIY」教學、香草入菜知識分享及彩繪體驗，此外，捐發票愛心做公益、逛花市集章摸彩拿好禮、活動抵用券優惠等各項好康活動並結合多項街頭藝人表演秀，讓民眾一同歡慶耶誕節。

板橋區長陳奇正表示，板橋花市是新北市唯一的公有花卉市場，園藝各類商品多元，本次活動內容豐富，裝扮聖誕樹DIY及彩繪香草手工餅乾體驗活動深受民眾喜愛，參加的民眾表示裝扮聖誕樹DIY活動十分有趣，一家人一起布置聖誕樹提升親子互動感，而且因為聖誕樹是天然的植栽，作品完成後家人共同照顧小樹，感覺有家庭樹的概念，增添親子間聊天話題。民眾更在現場捕獲「野生」板橋區大家長變身為聖誕老公公與民同樂，更能感受濃濃的聖誕氣氛。

▲新北板橋花市熱鬧慶聖誕。（圖／新北市板橋區公所提供）

▲板橋區長陳奇正化身聖誕老公公分送糖果。

板橋區公所表示，「滿百送拾」消費抵用券加上摸彩大放送活動獲得熱烈迴響，民眾使用抵用券逛花市既能省荷包又買得開心；不僅如此，棉花糖及氣球達人秀增添許多樂趣，活動現場由活力四射的舞者開場炒熱現場氣氛，還有、薩克斯風專業演出及奇幻魔術等橋段，讓台下觀眾目不轉睛，更是捐出了近千張發票做公益，為弱勢族群盡一份心意。

板橋區公所說，當日活動人潮眾多帶來強滾滾的買氣刺激花市業者銷售業績。應景新北市歡樂耶誕城，將花市展示區佈置成一座繽紛的耶誕花園，麋鹿、雪人穿梭花園間，夜間也會點亮聖誕裝置，歡迎闔家大小一同來到現場感受溫馨的節慶氣氛。

▲新北板橋花市熱鬧慶聖誕。（圖／新北市板橋區公所提供）

▲花市攤販增添耶誕氛圍。

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