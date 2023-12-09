美大學槍擊第3名罹難者身分曝！69歲日本女副教授全身多處中彈

▲69歲的日本裔女副教授Naoko Takemaru為第3名罹難者。（圖／UNLV）



記者王佩翊／編譯

美國內華達大學拉斯維加斯分校6日發生校園槍擊案，導致3名教職員死亡、1人重傷。警方第一時間公布2名死者的身分，分別為64歲台裔教授張家禎以及39歲助理教授Patricia Navarro Velez。稍早第3名死者身分也曝光，確認是69歲的日本裔女副教授Naoko Takemaru，她全身多處中彈，傷重不治。

日本駐舊金山總領事館向當地警方與內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）確認後，證實第3名死者為在該校任教的69歲Naoko Takemaru。根據驗屍報告，Takemaru身上有多處槍傷。

內華達大學拉斯維加斯分校指出，Takemaru已在校任教超過20年，主要教授日文、英日翻譯、日本文化以及商業課程，同時負責監督校內整體的日本研究項目。

Takemaru在校期間更曾榮獲桌越教學獎，而她工作的地點就在發生槍戰的比姆堂（Beam Hall）。UNLV校長惠特菲爾德（Keith Whitfield）發表聲明稱，「她對學生的奉獻精神令人難以置信，我們為她的家人、朋友、學生以及同事感到悲傷。我們將一起悼念Naoko Takemaru、Patricia Navarro Velez以及張家禎。」

另一方面，因為遭受槍擊而受到重傷的38歲客座教授，經搶救後，目前情況穩定，仍在醫院接受治療。

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