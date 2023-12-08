美槍擊案奪3命！倖存者還原驚險逃生25分鐘　桌子堵門親睹屍體倒下

▲美國內華達大學拉斯維加斯分校6日爆發校園槍擊，目前已造成3死1傷。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）6日爆發槍擊案，涉嫌槍擊的嫌犯在商學院大樓內針對特定目標實施攻擊，釀成3死1傷，而嫌犯最後也在與警方的槍戰中被擊斃。事發後，倖存的學生與UNLV警方向媒體還原了整起事件的詳細過程。

UNLV警方告訴ABC，在接獲報案電話1分18秒後，第一名警員便迅速趕到現場，而2名UNLV的警員也在槍擊案發生後，於學生會附近的商學院大樓外遇見嫌犯。雙方隨後爆發槍戰，嫌犯當場被警方擊斃。

拉斯維加斯執法部門告訴ABC新聞，其中2名遇難者的身份已被確定，分別為來自台灣的商學院副教授張家禎，以及39歲助理教授Patricia Navarro Velez。這3名死者是在商學院大樓的不同樓層被殺害，而嫌犯的活動表明，他在行凶時可能瞄準了特定受害者。

▲張家禎與Patricia Navarro Velez不幸罹難，目前第3名死者的身分不明。（圖／內華達大學拉斯維加斯分校）

在UNLV就讀大四的亨德森（Mike Henderson）描述，事發當時，他正在案發現場比姆堂（Beam Hall）附近上課，而他在離開教室時，走廊傳來了大約8聲槍響，不久後，他的手機就收到了UNLV校方的警報，通知學生們「有人開槍了，快跑，快躲起來」。

亨德森表示，「我立即躲進隔壁2樓的一間教室，和同學們在適當的地方避難。我們滅了燈，用桌子堵住教室的門，安靜而緊張地等待。我們希望槍手走過大廳時，會以為這間教室裡沒有人。」

在教室裡躲避了25分鐘後，趕來的警察來到了亨德森等人所在的教室外，並護送他們離開。亨德森指出，他聽到隔壁的學生會傳來更多槍聲，而他也在離開時，見到一具血跡斑斑的屍體，面朝下地躺在地上。

亨德森透露，他和其他同學一樣，哭著給自己的父親打了電話，「我告訴他，『爸爸，我得走了，如果這是我們最後一次談話，我想告訴你我愛你。』我在幾年前失去了媽媽，所以爸爸就像是我的生命線一樣，跟他道別讓我非常難受」。