白宮官員：拜登追加預算反映「與台灣站在一起」

▲美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）。（圖／路透）



文／中央社

美國白宮印太事務協調官康貝爾今天表示，總統拜登政府向國會提交的追加預算法案反映美國對印度太平洋地區的戰略承諾，包括「與台灣站在一起」和「支持菲律賓」。

美國之音（VOA）中文網報導，康貝爾（Kurt Campbell）在聯邦參議院為擔任拜登政府下一任副國務卿的任命聽證會作證時，作以上表示。

報導指出，美國和中國關係動盪的一年，於11月中旬兩國領導人會談中達到高潮。中國國家主席習近平告訴拜登，台灣是中美雙邊關係中最敏感的問題。確保台灣海峽的和平與穩定是那次會談的重要議題。據一位美國高階官員稱，習近平表示他不知道有大規模入侵台灣的計畫。

儘管有此承諾，中國近幾個月在台灣海峽附近的軍事活動仍在升級。美國對於中國在台灣準備明年1月舉行總統選舉之際、以軍事脅迫進行干涉表達擔憂。

一些分析人士說，美國方面必須做出可信的威脅和保證，以確保台灣海峽的和平與穩定。

德國馬歇爾基金會（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出：「關鍵的是，台灣和美國必須有能力威脅說，如果中華人民共和國對台灣使用武力，那麼會給它帶來巨大的痛苦和後果。」

她還說，美國、中國和台灣需要同時作出「一些保證」。例如，美國表示不支持台灣獨立。如果中國不使用武力，則應保證中國的實際利益不會受損。如果台灣不宣布獨立，則不會成為北京使用武力的目標。