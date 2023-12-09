桃園立委選戰　牛煦庭「公民小夜市」、鄭運鵬「鵬鵬問政」拚場

▲牛煦庭擴大「公民小夜市」規格，請現任立委鄭麗文助陣，重批民進黨開放萊豬始末。（圖／牛煦庭競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

距2024立委大選投開日34天，選戰氣氛越來越濃，桃園市第一選區(龜山區、蘆竹區及桃園15個里)國、民兩黨立委參選人牛煦庭、鄭運鵬，8日於蘆竹區拚場，牛煦庭擴大「公民小夜市」規格，請現任立委鄭麗文助陣，重批民進黨開放萊豬始末，鄭運鵬請來前行政院長蘇貞昌、行政院副院長鄭文燦五福宮站台助講，鞏固綠軍基本盤。

鄭麗文在牛煦庭舉辦的「公民小夜市」中，還原民進黨開放萊豬始末：在野要求零檢出，全面杯葛馬英九；執政後多數暴力，以台美關係強逼人民吃萊豬。高舉反核神主牌，替代電力卻從桃園找。破壞桃園七千年藻礁蓋第三天然氣接收站，更在蘆竹、龜山擴建天然氣電廠，而選民卻完全不知道。鄭運鵬、蘇貞昌、鄭文燦背棄選民利益，不只是出賣鄉土，放著核四不用，讓台電高額負債，根本就是叛國。現場氣氛熱烈、掌聲連連。

▲牛煦庭「公民小夜市」。（圖／牛煦庭競總提供）

萊豬開放進口，選區電廠擴建，牛煦庭怒批現任立委鄭運鵬黨意掛帥，背棄選區，還自稱國會領袖，是對鄉親最大的羞辱！國會幹事長只為新潮流服務，在選區「不幹事」甚至「幹壞事」，國光、長生，一個選區兩個電廠擴建，竟毫無意見、蒙蔽鄉親，懇託鄉親集中選票，下架黨意立委，換上在地青年。

爭取立委連任的鄭運鵬於南崁五福宮舉辦「鵬鵬問政」說明會，護國院長蘇貞昌、行政院副院長鄭文燦、竹北市市長鄭朝方皆到場支持。蘇貞昌稱鄭運鵬分別在交通、教育、福利各方面替在地鄉親爭取建設與預算。鄭運鵬任內讓機場捷運順利通車、鐵路地下化順利開工、捷運綠線也動工。還推行班班有冷氣、生生用平板，爭取預算整修桃園各級學校的操場廁所校舍。還有爭取育兒津貼、不孕症補助等。蘇貞昌表示，上至全台灣下至桃園的交通、教育、福利政策，都有鄭運鵬努力的痕跡。

▲鄭運鵬「鵬鵬問政」說明會，護國院長蘇貞昌到場支持。（圖／賴清德競總提供）

鄭運鵬則是回憶起自己甫上任立委時，鄭文燦就表示雖然桃園升格直轄市比較慢，但是希望可以和鄭運鵬一起把事情都搞定。所以自己在任內爭取桃林鐵路、南崁溪流域整治、南崁國民運動中心、10處親子設施等建設，表示桃園雖然升格比較慢，但是成長卻是最快的。

鄭運鵬話鋒一轉，提起龍潭新設交流道、聯外道路、整備自來水設施，就是為了可以迎接台積電來桃園設廠 。結果桃園交給張善政之後，台積電不來了，亞洲矽谷計畫取消了，浪費桃園產業優勢。所以選對人很重要，選對的人，走對的路，台灣才有未來。

▲鄭文燦評價鄭運鵬「不搶鋒頭 穩當做事情」。（圖／賴清德競總提供）



鄭文燦也表示，美國、日本、德國都在爭取台積電設廠，唯有桃園成為錯失台積電的城市，非常可惜。同時鄭文燦評價鄭運鵬「不搶鋒頭 穩當做事情」 ，並稱讚鄭運鵬任內有許多成績，包含南崁交流道不淹水、爭取建設蘆竹分局、月桃路拓寬、推動基北北桃1200月票等。

鄭文燦表示，桃園還有許多建設要繼續，需要鄭運鵬在地方努力。包括要推動捷運青線，未來要串聯桃園、大竹、青埔等地區，所以鄭運鵬的連任選舉非常重要，也希望蘆竹南崁的市民朋友，多多支持鄭運鵬，讓鄭運鵬繼續忙碌，繼續服務大家。