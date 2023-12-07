伍麗華桃園後援會成立　曝協助帶回被誘騙至柬埔寨105名民眾

▲伍麗華桃園後援會成立。（圖／賴清德桃園競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

爭取連任的民進黨山地原住民立法委員伍麗華，6日於桃園舉辦後援會成立活動，有相當多的民眾到場與會，大家一邊唱歌、跳舞幫伍麗華加油，現場氣氛相當溫馨、快樂。伍麗華在演講開始時，分別用排灣族、布農族、魯凱族、太魯閣族等招呼語跟鄉親打招呼，宣示自己是不分族群、不分顏色、不分原漢，只想要努力服務大家。

伍麗華提到前陣子震驚台灣社會的誘騙國人至柬埔寨案，表示目前已經協助帶回105名民眾，裡面只有30幾名是原住民，認為生命救援不分種族，更不分原漢。

伍麗華立法委員的國會問政、提案成績斐然，光是主提案就有65案，共同提案就高達293案。除了推動原住民自己編寫教材的計劃外，還擴大辦理族語學前紮根的相關計畫，讓族語保母擴增8倍，沉浸式幼兒園增至11縣市73所幼兒園80班，更是每年投入1.2億來培育原住民族語推廣人員。

同時，也修法《汽車運輸業管理規則》，開放團體申請偏鄉白牌車營運，更是協助瑪家鄉客運、泰武鄉客運白牌車車隊營運。也爭取原住民族部落道路養護計畫1.7億，讓鄉親出入部落更加安全、方便。

伍麗華最後提出四點翻轉政見，分別是土地資源翻轉、教育文化翻轉、政治經濟翻轉、生活環境翻轉。伍麗華表示修法很重要，希望鄉親可以給他一個機會爭取連任。