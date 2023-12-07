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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

魯明哲競選影片首播！　「中壢魯蛋」尋求鄉親繼續支持

▲尋求連任的立委候選人首播競選影片，市長張善政等民代站台支持。（圖／魯明哲競選總部提供）

▲尋求連任的立委候選人首播競選影片，市長張善政等民代站台支持。（圖／魯明哲競選總部提供）

 記者楊熾興／桃園報導

「16歲時因被父親責罵，負氣離家走投無路時，選擇進中壢第一士校（現今的陸軍專科學校），這個決定改變立委候選人魯明哲的一生，尋求連任的魯明哲今日發布第一支競選影片，他強調，跟許多中壢鄉親一樣，在中壢工作、結婚生子、買房子落地生根，更感謝所有鄉親對他的支持，讓他從基層的市民代表、縣議員、中壢市長、市議員、立委一路走來始終如一為中壢市民反映心聲、爭取建設。

▲負氣離家的魯明哲選擇進入中壢第一士校改變他的一生。（圖／魯明哲競選總部提供）

▲負氣離家的魯明哲選擇進入中壢第一士校改變他的一生。（圖／魯明哲競選總部提供）

首播影片內容敍述，魯明哲原本念的是台北市的公立高中，但因年輕貪玩成績不佳，被父親臭罵一頓，年輕氣盛又不願在父親面前先低頭，所以最後選擇進入有吃有住的軍校。魯明哲說，父親魯鳳三於八二三的砲戰時在金門最前線擔任炮兵營長，當天炮彈如雨下，因父親下令反擊1400多發炮彈，才讓戰事趨緩下來，也獲國軍英雄的表揚。

▲▼開計程車半工半讀體驗基層的辛苦，讓魯明哲為基層發聲堅持做對的事。（圖／魯明哲競選總部提供）

▲▼開計程車半工半讀體驗基層的辛苦，讓魯明哲為基層發聲堅持做對的事。（圖／魯明哲競選總部提供）

▲▼開計程車半工半讀體驗基層的辛苦，讓魯明哲為基層發聲堅持做對的事。（圖／魯明哲競選總部提供）

退伍後的魯明哲找工作並不順遂，只能先接下父親的計程車謀生，並半工半讀考上政治大學企管系，不過當時已26歲的魯明哲重回校園後，為了家計仍利用空檔時間開計程車賺錢。大學畢業後以「中壢魯蛋」的文宣順利當選中壢市民代表，接著轉戰桃園縣議員也獲當選、並連任，2009年更脫穎而出選上末代的中壢市長，魯堅持「對的事就勇往直前！」不怕得罪既得利益者，在市長任內推動老街溪開蓋、拆除新明夜市攤棚、打通瓶頸路段等，因而獲市民的支持，市長任期結束回鍋參選升格後的首屆桃園市議員，獲得全桃園市最高票的 2萬6000多票。

魯明哲強調，自己不是政治世家，從政前跟大部份人一樣為了三餐奔波，所以很感謝中壢鄉親一路走來對他的支持，這次競選連任立法委員，也盼中壢鄉親繼續支持魯蛋、幫魯蛋加油。今日競選影片首播活動，包括市長張善政，市議員梁為超、葉明月、吳嘉和等地方民代站台支持。

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