賴清德諷「藍白合」被改成推崇版　調查局破解深偽影片籲勿轉傳

▲民進黨總統參選人賴清德批評「藍白合」的受訪影片，遭人變造成肯定「藍白合」的深偽影片上網流傳。圖為真實受訪影片。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

2024年總統大選「藍白合」破局，國民黨侯友宜與台灣民眾黨柯文哲今（24日）各自登記參選，但在此時網路卻出現民進黨總統參選人賴清德肯定「藍白都是台灣主流民意」的影片，調查局透過鑑識軟體分析，確認這是遭人惡意變造合成的深偽影片，恐將混淆民眾進而影響大選，調查局已報請彰化地檢署指揮溯源偵辦，並呼籲民眾勿任意轉傳以免誤蹈法網。

調查局今表示，這段遭人變造的《賴清德回應藍白合》深偽影片，經查最先出現於某社群影音平台，影片內容為賴清德表示：「我要特別強調，不管藍或白，都是臺灣的主流民意，所推選出來的候選人，非但能夠守護國家的安全，也有辦法提出完整國政藍圖，兩個都是適任的國家領導人，所以兩個對的人，無論誰正誰副，就可以是成為對的一組」。

▲民進黨總統參選人賴清德批評「藍白合」的受訪影片，遭人變造成肯定「藍白合」的深偽影片上網流傳。圖為深偽影片。（圖／調查局提供）

調查局比對深偽影片的畫面，確認取自賴清德本月（11月）16日公開受訪回應「藍白合」，真實影片的原文為賴清德表示：「藍白硬是湊合在一起，而且還公然的，分贓起權力來，不僅僅沒有民主精神，而且也不把人民看在眼裡。」

賴清德在真實影片中指出：「我要特別強調，不管藍或白，都不是台灣的民意主流，所推出來的候選人，不但不能夠守護國家的安全，也沒辦法提出完整的國政藍圖。兩個都不是適任的國家領導人。所以，兩個不對的人，不會說，湊合在一起之後，不管誰勝誰負，就可以成為對的一組，在政治上，沒有負負得正這樣的事情。」

調查局表示，經鑑識軟體分析影像及聲音，這段深偽影片遭惡意變造合成的判斷指述高達98.1%，雖聲音模糊有雜訊，影片也不真實自然，但乍看極可能以假亂真，尤其上傳影音社群平台向不特定群眾散布，若持續大量轉傳，錯假訊息恐混淆無法分辨的民眾，變造與散布者顯然企圖藉此影響選民判斷與投票意願，進而影響2024年總統及立委二合一選舉公平性。

調查局表示，已報請彰檢指揮偵辦、溯源追查這段深偽影片來源，並呼籲民眾提防與選舉有關的各式深偽影片廣泛流竄於網路，務必小心查證，在確認影片真實性之前，切勿任意轉傳散布，以免觸犯《總統副總統選舉罷免法》或《公職人員選舉罷免法》。