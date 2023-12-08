號召挺牛的！牛煦庭選立委　賣政見牛肉麵券籌糧草

▲牛煦庭選立委賣政見牛肉麵券籌糧草。（圖／牛煦庭競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園區域立委選舉，桃園市第一選區(龜山區、蘆竹區及桃園15個里)國民黨提名的立委參選人牛煦庭，7日在同黨市議員張桂綿、吳旭豐、王威元、朱珍瑤、不分區立委候選人陳克威、李霞、李茂芊、丁瑀等年輕世代陪同下，舉辦「挺牛的，政見牛肉麵」記者會，宣布以以全新的「公民募款餐會」形式籌集糧草。

牛煦庭表示，選舉如戰場，作戰要錢糧，對手鄭運鵬，以「國會領袖」做號召，企業當靠山，資源無限，但成績有限；牛煦庭是在地青年，選舉場場苦戰，但堅持由下而上，這次的選舉，要以小額募款拼人氣，也許資源有限，但創意無限。

牛煦庭說，我們沒有50000一張的餐券，也不會有一個8000的梅干扣肉便當！政見牛肉麵餐券一張1000元，全部實名制登錄，連政治獻金收據一起拿。為了因應人流，牛煦庭把蘆竹區選舉辦公室（新南路一段124號）空間活化，即日起11:00-14:00、17:00-20:00兩個時段，每天舉辦募款餐會！

牛煦庭陣營的訴求是「政見有牛肉」，他說平常演講會，時間永遠不夠用，乾脆把過去從事政治工作的精華變成影片，大家邊吃麵、邊聽政見，省時又省力！牛也表示，會擇定時間，安排各路神秘嘉賓擔任「一日廚工」，舉辦專案見面與政見討論會。

朱珍瑤議員說：別人選舉，請客吃飯；牛煦庭選舉，竟然要選民花錢吃麵，也算是創舉，有夠大膽，但這就是年輕世代的創意和行動力，呼籲小市民站出來，聚沙成塔，打贏選戰。

牛煦庭說，選舉募款，小額捐款數量越多，未來當選包袱就越少，希望可以賣出3000碗牛肉麵，也誠摯期待市民朋友積極響應！建立由下而上、市民為主的新風格，為桃園第一選區帶來新氣象！