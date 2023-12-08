時力爆白不分區有「反同愛家公投推手」　批柯文哲同婚立場一變再變

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲日前接受媒體訪問稱，他會維持總統蔡英文的外交路線，「有機會」讓台灣變成正常國家。時代力量批評，不管是在政治意識形態、兩岸論述或其他重要議題，柯文哲的立場總是搖擺不定、自相矛盾，且柯自稱支持同性婚姻，不分區立委候選人吳春城卻是2018年反同愛家公投的重要推手，柯面對同婚立場同樣是一變再變。

柯文哲日前接受媒體專訪時表示，若當選總統，外交上會維持總統蔡英文路線，並在兩岸溝通上表達和善。對於主持人追問，軍事上是否也走蔡英文路線，台灣是否要發展自衛能力？柯秒答，一定要的。

對於柯文哲說法，時代力量發言人余佳蒨質疑，柯文哲的每次表態都帶有目的性，當年他競選台北市長時表示，是為了向社會證明連勝文的槍傷才自稱墨綠，沒想到順利就任後竟主張「兩岸一家親」、近期更提出「重啟服貿」，如今面對 2024 大選，柯文哲再度自稱深綠，是否又是一次為了騙選票的刻意表態？

余佳蒨指出，柯文哲除了兩岸論述前後不一，面對同婚立場也是一變再變。柯文哲2014年競選時高呼婚姻平權，並在競選官網表明支持同性婚姻，近期時力接獲爆料，民眾黨不分區立委候選人吳春城，是2018年反同愛家公投的重要推手。

余佳蒨爆料，吳春城透過自家的​​戰國策集團與五六七八久社會企業（壯士代社會企業前身），承接、委託多項反同業務，包含愛家公投行銷、安定力量議題行銷等。

余佳蒨認為，民眾黨應該對外說明，吳春城所屬的戰國策集團，是否承接反同愛家公投的整合行銷案？壯士代社會企業是否曾委託戰國策集團，推動反同愛家公投？將吳春城納入不分區名單，是否打算檢討、推翻同婚法案？

