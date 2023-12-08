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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜稱白小雞邀站台　黃珊珊：自己在幻想？

▲▼黃珊珊、黃國昌出席台灣民眾黨不分區立委提名人記者會「司法改革」。（圖／記者許靖騏攝）

▲柯辦總幹事黃珊珊。（圖／記者許靖騏攝）

記者陳家祥／台北報導

2024大選進入倒數36天。針對國民黨總統參選人侯友宜稱，有民眾黨立委參選人邀他站台，民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊8日受訪說，從沒聽說過，「不知道侯友宜是自己幻想的還是怎樣」。至於名嘴稱柯文哲很難勝選，黃認為，討論民調很廉價，應討論國家政策。

「侯友宜說我們的小雞找他站台？這點我倒是沒聽說過。」黃珊珊直言，不知道侯友宜是自己幻想的還是怎樣。黃說，柯文哲的部分已經講過，為了國會最大化，會盡力協助任何可能將來可以讓國會極大化的席次，「這個部分我們不會預設立場，民眾黨立委候選人會認真爭取人民認同，這是我們對人民的承諾」。

至於有名嘴預言柯文哲很難勝選、得票率可能會降到12%以下，黃珊珊說，他們已經預言了一整年，從年初預言到現在，好像也沒有什麼，常常變來變去，「我還記得他們說24小時、48小時柯文哲一定會就範的，預言了半天有按照他們的預言嗎？」

黃珊珊表示，選舉不是在選民調，每天評論民調是非常廉價的，「我們每天公布我們的政策，你有看到另外2位陣營在公佈政策嗎？台灣的人民是在選民調嗎？還是要選將來當選總統要做什麼？」

媒體追問，剩下的時間要如何急起直追？黃珊珊說，民眾黨每天都在努力，從民調12%爬到超過30%，大家都說現在又掉到底下，「但是現在所做的內參民調，大概都維持在24、25%以上」，所以每天都有可能性，「怎麼樣急起直追？就是不要看這些傳統媒體每天只會噴口水。」黃珊珊說，柯文哲會在各個地方直接訴諸選民，而不是透過每天算選票的方式，「我們還是強調，台北市長當時也說柯文哲不會當選，最後是人民做決定」。

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