柯文哲自稱「深綠」　綠委示警別被盜版騙：沒看過深綠跟國民黨合作

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前播出的華視專訪時表示，若當選總統在國防外交上會走蔡英文路線，更自曝內心本質仍是深綠。對此，民進黨立委林俊憲7日表示，任何人要加入台灣本土路線的陣營，當然都歡迎，但自己沒看過哪個真正的「深綠」會跑去跟國民黨合作，至少在這一點上，希望柯文哲能給其他「深綠」們一個解釋。

柯文哲日前接受媒體專訪時表示，若當選總統，外交上會維持總統蔡英文路線，並在兩岸溝通上表達和善。對於主持人追問，軍事上是否也走蔡英文路線，台灣是否要發展自衛能力？柯秒答，一定要的。

林俊憲指出，雖然現在再談柯文哲沒什麼意義，也不太忍心，不過看到這番言論，還是忍不住要引用一句大家都很熟悉的名言回應：您可能已經成為盜版軟體的受害者。

林俊憲表示，任何人要加入台灣本土路線的陣營，當然都歡迎，但是離開又回來的，恐怕就得多花點心思重新檢視，什麼「兩岸一家親」的暫且先不談，自己沒看過哪個真正的「深綠」會跑去跟國民黨合作，至少在這一點上，希望柯文哲能給其他「深綠」們一個解釋。

林俊憲指出，離投票剩30幾天，沒什麼時間再針對盜版軟體做全面的病毒檢測了，「請大家支持正版，票投賴清德，保障自身權益！」