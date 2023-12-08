民調跌跌不休？柯文哲喊話：面對夾殺也能突圍　「不要回到藍綠對決」

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

近日諸多民調指出民眾黨總統參選人柯文哲的支持度持續下探，位居老三，甚至有被邊緣化的可能，對此，柯文哲今（8日）在臉書指出，自己在2014年突圍、2018年沒有被打倒、2019年成立台灣民眾黨，2024年這一次選舉，即便面對更強大的夾殺，他相信也能突圍，「我們不要回到30年來打轉的藍綠對決泥淖，要勇敢的走向新政治、新文化。」

柯文哲表示，「台灣不是藍的、不是綠的，是人民的」，台灣民主化三十年，政治板塊終於出現穩固的第三勢力，白、藍、綠三分天下。話鋒一轉，柯文哲指出，台灣民眾黨沒有資源，沒辦法到處舉辦大造勢，買電視廣告都被拒絕，每晚的政論節目全部再繼續把他往死裡打。

「造謠民眾黨副總統參選人吳欣盈有雙重國籍就其中一例」，柯文哲說，12月5日中選會已經證明沒有問題，但已經被潑糞十天。與此同時，柯文哲還提及，民進黨總統參選人賴清德誣指之前本來要接受民眾黨邀請為不分區立委被提名人的徐春鶯，是中共黨員也是一個例證。

▲民眾黨總統參選人柯文哲與副手參選人吳欣盈日前至中選會登記。（圖／路透）

柯文哲說，一條龍在政論帶風向，媒體弱勢者在這個社會，只能傷痕累累、把心武裝好、才能走下去。

面對今天的局勢發展，柯文哲接著提到，他從2017年世大運後，被抹紅，閉幕式時，發生黑衣人事件，有人拿Taiwan的旗幟入場，結果人被架走，然後，有來自黨政高層的內幕消息放給媒體，說是他下令抓人。

因此，柯文哲說他要還原的事實是，閉幕式邀副總統到場，維安就由國安局、憲兵隊接手，與北市府無關，兩年後，國安局判賠當事人10萬，而他已經被貼上「中共同路人」的標籤。

柯文哲強調，國際奧委會規定，除了國旗以外，不可以有其它政治意涵旗子進入會場，但台灣國旗不被承認，奧委會不允許我國國旗入場，他當時還據理力爭，與世大運委員會得到折衷，運動場內不能拿國旗，但觀眾席開放，並積極爭取讓我國總統上台開幕，沒想到自己還是被扣上紅帽。

柯文哲認為，台灣在國際有困難，是個事實，但遇到困難不是自暴自棄，應當盡我們最大的力量重返國際社會，不然台灣永遠是世界的孤兒。當然更不能以這種動輒抹紅、指摘別人不愛台灣的手法來打擊不同政黨。

最後，柯文哲再提，國家的執政和決策，應該理性、科學、務實，不是依意識形態，不是看政黨顏色，不是黨同伐異，不能因政黨之私，阻礙國家建設、人民權益。

柯文哲說，民眾黨沒錢搞萬人造勢，但民眾黨政策記者會一場又一場辦，內容全程直播、剪成影片、整理「國政處方箋」在官網，他勤往各種演講邀請，走入校園。

民眾黨的這些舉措，柯文哲表示，是因為他把台灣未來的命運放在心上，每天想著如何解決國家面臨的困局。

「台灣不是藍的、不是綠的，是所有台灣人的」，柯文哲呼籲，只要你住在台灣、認同台灣，就是台灣人，「共融社會、國家治理」、「聯合政府、團結台灣」，大家真的值得一個更美好、進步的台灣。