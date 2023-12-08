「打臉賴清德豪宅抹黑！」擁雙北3豪宅？王鴻薇影片曝真相

▲王鴻薇發影片「薇TV」幽默回應，公開自己在民生社區「好宅」和「好窄」。（影／截取自FB「王鴻薇」影片）

政治中心／綜合報導

立委王鴻薇揭露潘孟安入住建商、綠能廠商集團豪宅「力麒御品」，賴清德競選辦公室指稱國民黨立委王鴻薇在雙北有3間豪宅，對此王鴻薇發影片「薇TV」幽默回應，公開自己在民生社區「好宅」和「好窄」，還親自去「力麒御品」實地拍攝比對民進黨的「不是豪宅」，影片發出後網友留言「毫宅（王鴻薇） vs. 豪宅（潘孟安）」、「對付民進黨這樣就對了！」還有鄰居留言：「我可以做證(因為我是王委員同棟住戶鄰居)，我家只有13坪。」影片內容直接打臉賴清德抹黑。

王鴻薇表示對於賴清德的抹黑，讓她沒想到她身價這麼高。她帶大家參觀她居住的豪宅區，看一看她的豪宅到底有豪華？她的第一間「豪宅」位於北市民生社區，這裡有很多像4層或5層樓、有的有電梯，有的則是沒有電梯的老舊房子，賴清德競辦口中說這是「豪宅」，相信公理自在人心，影片觀完她兩間「豪宅」的所在區域，都是類似的老公寓，王鴻薇也問不知道大家有沒有找出她的「豪宅」呢？

王鴻薇也前往潘孟安入住建商、綠能廠商集團豪宅「力麒御品」，帶大家看看賴清德口中的「不是豪宅」，這棟建案在營造公司網站上就直接寫明「全區最頂級名流豪邸」，一到現場果然鶴立雞群，周邊都是比較老舊平房，但是潘孟安的住處，高高聳起，目測有二十樓左右，周邊還有造景公設、植栽，王鴻薇感嘆，這棟建案跟自己的住處確實是天壤之別，老舊公寓跟這樣的高樓大廈一比較，影片最後也問大家「哪個才是豪宅？」。

王鴻薇也再次質疑，潘孟安自始自終都沒有解釋為什麼自己入住的是綠能以及建商集團名下的豪宅，提供的租約、匯款單至今也都不願意給媒體拍攝，至今為止唯一的回應，居然就是說她從國小住到大的老公寓是「豪宅」以及對她提告，民進黨這些半吊子的操作讓真相越描越黑，是誰在抹黑相當清楚，看完影片再看看賴清德的說法，相信公道自在人心。