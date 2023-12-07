漸凍男參加節目僅贏197元　8900人暖捐414萬助他圓夢

▲朋友幫威爾開設募款頁面，7天時間就有高達10.47萬英鎊助他圓夢。（圖／翻攝自GoFundMe）

圖、文／CTWANT

英國一名29歲、罹患漸凍症（MND）的男子威爾（Brad Wale）日前參加猜獎金節目，最終只獲得5英鎊（約新台幣197元）獎金，沮喪威爾在主持人訪問中除了透露自己的病況，並表示上節目是希望家人贏得更多獎金，威爾的訪問播出後獲得不少迴響，甚至有數千名觀眾合力送他10萬英鎊（約新台幣395萬5300元），讓威爾能在發病前圓了夢想。

▲29歲的威爾參加iTV猜獎節目卻只獲得5英鎊獎金。（圖／翻攝自iTV新聞影片）

從《iTV》的節目片段中可見，威爾在箱子揭開後，臉部表情確瞬間呈現沮喪和疑惑，根據報導，這名罹患漸凍症的男子日前參加猜獎金節目「Deal or No Deal」，節目是讓參賽者從多個箱子中，盲選心儀的選擇，結果可能獲得上萬、數千英鎊，也可能只有個位數獎金，純粹靠個人當天運氣。

遺憾的是，威爾最終竟然只獲得5英鎊（約新台幣197元）獎金，不過觀眾事後透過主持人的訪問得知他的病況和參加節目的原因，而友人事後替他設置募款專頁，7天就獲得8900多人捐款，原訂2萬英鎊（約新台幣79萬1100元）的目標，更是一舉超越至10萬4787英鎊（約新台幣414萬4597元），他也因此登上Google英國地區熱搜關鍵字第一名。

威爾得知自己獲得廣大網友幫助，也出面激動感謝各界協助，以及好友拉羅謝爾，兩人因為共同參與節目認識，如今每天還收到許多鼓勵和打氣訊息，對他的生活帶來很大改變與正向影響。

▲威爾得知自己獲得廣大網友幫助，也出面激動感謝各界協助。（圖／翻攝自推特）

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