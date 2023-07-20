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陸漸凍人遇斷電「呼吸機停擺」　1小時後才復電「人已經走了」

▲▼陸漸凍人遇斷電「呼吸機停擺」　1小時後才復電「人已經走了」。（圖／翻攝大風網）

▲漸凍症婦人家中斷電，呼吸機停擺，導致呼吸衰竭死亡。（圖／翻攝大風網）

記者蔡紹堅／綜合報導

甘肅丹山一名罹患漸凍症的婦人去年9月開始居家治療，靠著呼吸機、製氧機、吸痰器等醫療設備維生。不料，本月7日，婦人的家中突然斷電，家屬立刻請求電力公司提供臨時供電，但卻遲遲等不到回應，最終，婦人不幸身亡。

根據《大風新聞》報導，婦人的女兒表示，母親2020年被確診罹患「運動神經元病」，屬於漸凍症的一種。2022年9月開始，母親長期居家治療，靠呼吸機、製氧機、血氧儀、吸痰器等醫療設備維持生命。

女兒提到，7月9日上午10時04分，他們家突然停電，「沒有任何通知，我爸趕緊接上了備用電，但由於醫療設施的耗電量大，備用電源僅能維持20分鐘至40分鐘左右。」

女兒說，當時呼吸機還因為突然的停電導致故障，機器始終顯示「讀SD卡」，父親於上午10時14分嘗試撥打物業電話，但直到上午10時16分才撥通了電話，物業稱沒有收到停電通知，聯繫國家電網後，對方稱正在排查。

女兒指出，上午10時22分，父親再次聯繫物業，直到10時24分撥通了對方電話，對方從國家電網了解到，停電原因是某小區施工不小心挖斷了電纜，供電恢復時間不確定。

女兒還說，父親向物業提到了母親的特殊用電需求，對方再次聯繫國家電網，「國家電網給了個電話，讓我們申請臨時供電。但我們上午10時27分聯繫後，對方表示盡快申請，之後便始終無人回應。」

女兒強調，供電所距離他們家只有1.5公里，如果及時處理，5至10分鐘左右估計就可以送到臨時電源，「上午10時33分，母親醫療設備的備用電所剩無幾，父親等不到臨時電源，就打了120急救電話。」

女兒提到，上午10時55分，急救人員到場，急救沒幾分鐘，便宣布她母親死亡，「醫生說，瞳孔已經散了，嘗試搶救後看了看心電圖，說人已經沒了。」直到上午11時18分，電力才終於恢復。

根據《死亡證明》顯示，婦人的死亡時間為2023年7月9日11時1分，死亡原因為「呼吸衰竭」。

女兒說，他們17日與國家電網、挖斷電纜的施工單位進行了會面，他們認為國家電網沒有提前告知，突然停電造成母親過世，希望對方賠償。

國家電網的工作人員則說，這屬於不可抗力因素導致，當天某個小區有施工隊在挖供暖管道時，挖斷了電纜，「當時沒有找到故障點，因此無法確定維修時間，並詢問了能堅持多久，實在堅持不住了想辦法調一個發電機過去。」

工作人員提到，他們沒有這個義務，但是人命關天的事情，他們想辦法調個發電機過去，「我當時還提醒他，家裡有這個情況，就存在不可抗力或者外力等因素。」

工作人員也強調，要先分清楚雙方的責任，然後由婦人的家屬提出訴求，並表明索賠的依據，「你要賠償如果符合國家標準，我們該支持都支持。」

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