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急診醫陳俊魁罹漸凍症！臥床戴呼吸器　醫學會發起捐款助渡過難關

▲▼急診醫師陳俊魁罹患漸凍症，台灣急診醫學會發起捐捐款。（圖／翻攝自急診醫學會）

▲急診醫師陳俊魁罹患漸凍症，台灣急診醫學會發起捐款。（圖／翻攝自急診醫學會）

 生活中心／綜合報導

急診醫師陳俊魁罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症(ALS，漸凍症），急診醫學會在臉書公布消息指出，其病情已經退化至全日需使用陽壓呼吸器，完全臥床需二十四小時專人照護，並接受自費藥物治療尋求可能的治療方式，以試圖延緩退化情形。然而陳醫師與其家人生活突遭變故，疾病造成其家庭沉重經濟負擔及身心巨大壓力，發起會員及外界捐款盼幫助渡過難關。

台灣急診醫學會本月20日在臉書發文轉知，陳俊魁醫師因罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症(ALS，漸凍症），接受會員及外界捐贈。陳俊魁為林口長庚急診醫學科主治醫師，主要專長急診醫學、重症照護，在急診醫學會曾擔任毒藥物暨化災委員會委員。

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急診醫學會指出，目前陳醫師病情已退化至全日需使用陽壓呼吸器，完全臥床需二十四小時專人照護。此疾病目前尚無有效治療藥物，除了其他仍在研發中的藥物之外，陳醫師目前正接受自費藥物治療及尋求可能的治療方式，以試圖延緩退化情形。由於陳醫師及其家人生活突遭變故，此疾病造成其家庭沉重經濟負擔及身心巨大壓力，故接受會員及外界捐贈財物。

根據漸凍人協會資料，肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）是成人最常見的運動神經元疾病。在台灣，ALS 又名為「漸凍人」，顧名思義，乃因病患脊髓、腦幹或大腦運動皮質區之運動神經元漸進性的退化，而引起全身肌肉萎縮和無力，而導致疾病末期的全身癱瘓、呼吸衰竭和死亡。目前ALS 尚無能完全治癒的藥物，又因其病程快速，對於病人和家屬造成的影響和心理衝擊是非常大。

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