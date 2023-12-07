每日一問藍綠　柯文哲要賴清德「別變龜孫」：如何務實推動台獨？

▲柯文哲開設「KP TV」頻道，對國民兩黨每日一問。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

記者袁茵／台北報導

面對2024大選倒數36天，民眾黨總統參選人柯文哲自7日起加強空戰，在YouTube啟動「KP TV」，並「每日一問」藍綠。柯文哲7日向民進黨總統參選人賴清德詢問，如何在美國明白宣布不支持台獨狀態下，繼續務實推動台獨？若賴聲稱台灣已是主權獨立國家，難道是指前總統馬英九是「台灣國建國國父」嗎？請賴清德好好回答，別變「台獨龜孫」。

柯文哲從下午2時開始在YouTube啟動「KP TV」，與粉絲大談最新選戰議題，今日壓軸為柯文哲主持的「KP下班前」節目，針對最重要的任務，柯文哲表示，他猜對手們對於辯論會一定七拖八拖、拖到最後一秒鐘，盡量離投票日近一點，將效應減低，所以他決定在「KP TV」每日一問，讓對手想一個晚上，隔天由記者提問回答。

針對要向民進黨提問的問題，柯文哲提及，自己向賴清德問過很多遍，但賴清德都不回答，「請問這位務實的台獨工作者，在美國政府已經明白的宣布『不支持台獨』狀態下，請問你這位『台獨金孫』如何繼續務實的推動台獨？」

柯文哲酸說，自己知道賴清德的答案，賴會說「台灣已是主權獨立的國家，所以不用推動台獨」，但如果賴清德這樣回答的話，他下一句就會追問，「請問台灣在什麼時候成為主權獨立的國家？是馬英九時代嗎？所以你是說馬英九是台灣國的建國國父嗎？」

柯文哲重申，如果賴清德覺得台灣已是主權獨立的國家，那他就要詢問「哪一天台灣變成主權獨立的國家？哪一天台獨已經完成了，我怎麼都不曉得？如果這已經完成了，那你過去在講屁話嗎？你每天推動台獨，是在講屁話嗎？」

柯文哲強調，賴清德老家違建的事情，民眾黨不分區立委提名人黃國昌已經幫他處理了，「你現在還是好好回答這題，你不要『台獨金孫』變『台獨龜孫』！」