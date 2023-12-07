全聯泡麵第2件5折起！熱銷TOP 5出爐　必搭韓式泡菜「買1送1」

▲看準天冷在家追劇想吃泡麵，全聯推出「豪華泡麵戀愛學」活動，精選多款異國風泡麵優惠。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

韓劇裡男女主角吃泡麵的情境，總讓人忍不住跟著流口水！隨著節氣進入大雪，全聯也在年底祭出「豪華泡麵戀愛學」檔期活動，12/8-12/21會員購買進口泡麵及點心麵，單筆每滿300元贈300福利點，指定款還有「第2件5折起」，無論是轟烈的「辛辣派」、口味無負擔的「純情派」，或是「濃厚派」、「草食派」都買得到。

全聯根據年度銷售數據統計，回顧2022年泡麵大賞「熱銷前5名」依序為：經典人氣王維力炸醬麵－原味（90gx5入/袋）、一食拌嗑ｘ阿秋大肥鵝－鵝油金蔥麵（115gx3入/組）、農心安城湯麵（125g/包）、營多印尼炒麵（85g/包）、韓國不倒翁海鮮烏龍拉麵（120g/包）。在這熱銷榜的「5大天王」中，異國風泡麵佔據3個名次，可看出消費者對進口泡麵的喜愛逐年增加。

▲熱銷榜的「5大天王」中，異國風泡麵佔據3個名次，全聯因此推出「豪華泡麵戀愛學」活動。

因此特別推出「豪華泡麵戀愛學」活動，精選多款異國風味泡麵祭出優惠，像是被譽為韓國國民美食的「三養火辣雞肉風味鐵板炒麵-炸醬風味」單包46元，任2包88元，平均每包44元；「Acecook逸品杯麵博多豚骨風味」單杯28元，第2杯5折，平均每杯只要21元；「VIFON酸辣風味越南河粉」單杯39元，第2杯5折，平均每杯只要29元。

此波除了網羅日、韓、東南亞等多款風味，還有熟悉的經典「台客味」，像是掀起懷舊風的年度話題新品「金車漢寶杯麵」有蚵仔味細麵、海鮮湯麵、黑胡椒牛肉麵口味，每杯特價27元。

▲懷舊回歸的話題新品「金車漢寶杯麵」，每杯特價27元。

另有以紅葡萄酒與牛肉一同燉煮，充滿台味異國風的「台灣菸酒紅酒燉牛肉袋麵（3入）」每袋155元；喜歡「拌麵風」的消費者，則推薦由藝人聶雲親自研發，使用法式黃金鵝油及純釀香醇醬油，搭配手工Q彈麵體的「大拙匠人鵝油先生金蔥拌麵（3入）」單袋180元，第2袋5折，平均每袋135元，等於在家來碗拌麵，每碗只要45元，自煮方便又CP值超高！

▲以紅葡萄酒與牛肉一同燉煮，充滿台味異國風的「台灣菸酒紅酒燉牛肉袋麵」也有特價。

同場加映品牌加碼優惠，五木/鄉傳/麵大師全系列單筆滿199元，現折15元（單筆不累折）；購買味味A、味味一品、隨緣等味丹指定品項，任2件加贈1枚瑞康屋印花。

還有搭配泡麵吃最對味的「韓式泡菜」，也有「買1送1、第2件5折」優惠，像是「黎花院韓式泡菜」單罐185元，買1送1，平均每罐只要93元；「宗家府超級辣泡菜300g」單瓶209元，第2件5折，平均1瓶157元，泡菜控囤貨就趁現在！

另外，美廉社即日起至12/26推出「瘋狂購物節」，2000多支商品優惠中，也有異國風泡麵特價，像是「CungDinh越南杯麵」酸辣蝦風味、KOOL 冬蔭功風味，市價每杯35元，如今優惠任選2杯48元；還有「Maggi包麵（5包入）」咖哩、雞汁風味，市價149元，任選2組139元。