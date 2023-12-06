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全聯開賣鳳梨釋迦抽免費搭熱氣球！特色「勇釋」挺過風暴有勳章

▲▼全聯開賣鳳梨釋迦，今年特色是還有挺過接連颱風仍屹立不搖的「勇釋」，僅表皮留下些微印記，絲毫不影響口感滋味。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯宣告開賣鳳梨釋迦。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

鳳梨釋迦近2年因外銷受阻，積極拓展國內市場，成為冬季最受歡迎水果之一！12月正值鳳梨釋迦產季，全聯今（6）日宣告開賣鳳梨釋迦，推出多款包裝符合消費者需求，指定期間在門市購買任一品項還能抽「熱氣球嘉年華自由飛雙人券」；另也今年還有特色的台東「勇釋」鳳梨釋迦，挺過接連颱風，僅在表皮留下些微印記，象徵歷經風雨的勇敢勳章，但絲毫不影響口感風味。

▲▼全聯開賣鳳梨釋迦，今年特色是還有挺過接連颱風仍屹立不搖的「勇釋」，僅表皮留下些微印記，絲毫不影響口感滋味。（圖／記者林育綾攝）

▲今年特色的「台東勇釋」，挺過接連颱風仍屹立不搖，僅表皮留下些微印記，絲毫不影響口感滋味。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯開賣鳳梨釋迦。（圖／業者提供）

▲台東縣長饒慶鈴(左)、全聯總經理蔡篤昌(右) 舉行敲鑼儀式，宣布開賣台東鳳梨釋迦。（圖／業者提供）

全聯福利中心今日攜手台東縣政府、台灣屏東農業，舉行鳳梨釋迦開賣記者會，全聯總經理蔡篤昌表示，2021年在鳳梨釋迦外銷受阻時，全聯身為本土企業，義不容辭積極協助推廣內銷市場，推出一系列鳳梨釋迦宣傳活動，除了上架外銷等級的台東鳳梨釋迦原果，也提供分切處理好的鮮果盒，適合個人、小家庭享用；還開發了「鳳梨釋迦雪糕」，提供消費者多元品嘗方式。

▲▼全聯開賣鳳梨釋迦，今年特色是還有挺過接連颱風仍屹立不搖的「勇釋」，僅表皮留下些微印記，絲毫不影響口感滋味。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯開賣鳳梨釋迦，並提供多款包裝，符合不同消費者需求。（圖／記者林育綾攝）

當年全聯更投入資源拍攝鳳梨釋迦形象廣告，透過多元方式宣傳，增加知識性的內容，讓大眾更認識鳳梨釋迦，帶動鳳梨釋迦銷售成績出眾，2022年達到高峰超過5000萬元，相較2021年同期成長超過2倍；而近3年來，鳳梨釋迦銷售量達近1000噸，業績約1億，成為冬季水果明星的黑馬。

全台超過9成以上的鳳梨釋迦來自台東縣，產季為今年12月至明年4月，全聯在產季開始時，在全台門市陸續導入產地嚴選的台東鳳梨釋迦，以友善農法、生態循環的方式種植，不使用人工化學肥料增甜劑，加上台東縱谷得天獨厚的氣候環境，讓它有著獨特口感與甜度，果實飽滿，籽粒少，切開還可見果肉如牛奶般細緻滑嫩，最特別的是帶有淡淡鳳梨香氣。

▲▼全聯開賣鳳梨釋迦，今年特色是還有挺過接連颱風仍屹立不搖的「勇釋」，僅表皮留下些微印記，絲毫不影響口感滋味。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯開賣鳳梨釋迦，多款組合適合小家庭等不同族群需求。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯開賣鳳梨釋迦，今年特色是還有挺過接連颱風仍屹立不搖的「勇釋」，僅表皮留下些微印記，絲毫不影響口感滋味。（圖／記者林育綾攝）

除了開賣家庭食用的原果，還推出分切好的「鳳梨釋迦鮮果盒」，讓消費者免沾手就可享用，限店限量供應。而隨著鳳梨釋迦後續進入產期旺季，全聯將依產地行情調整價格，不定期推出優惠價，保護農民收益的同時，也提升民眾嘗鮮意願。

▲▼全聯開賣鳳梨釋迦，今年特色是還有挺過接連颱風仍屹立不搖的「勇釋」，僅表皮留下些微印記，絲毫不影響口感滋味。（圖／記者林育綾攝）

▲還推出分切好的「鳳梨釋迦鮮果盒」，讓消費者免沾手就可享用，限店限量供應。（圖／記者林育綾攝）

台東「勇釋」鳳梨釋迦

今年的鳳梨釋迦還有一大特色，由於受到氣候及海葵颱風、小犬颱風接連影響，部分較弱的果實容易被風雨無情疏落；唯有強壯、富有能量的果實能挺過風雨，緊緊抓住枝頭繼續長大，僅在表皮留下些微印記，卻絲毫不影響口感風味，內在依然果豐肉甜，這些印記象徵歷經風雨的「勇敢勳章」。而全聯將此批鳳梨釋迦取名為「勇釋」，帶有挺過風雨的勇敢意義。

▲▼全聯開賣鳳梨釋迦，今年特色是還有挺過接連颱風仍屹立不搖的「勇釋」，僅表皮留下些微印記，絲毫不影響口感滋味。（圖／記者林育綾攝）

▲▼今年特色是還有挺過接連颱風仍屹立不搖的「勇釋」，僅表皮留下些微印記，絲毫不影響口感滋味，全聯後續也為這批「勇釋」製作勳章貼紙。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯開賣鳳梨釋迦，今年特色是還有挺過接連颱風仍屹立不搖的「勇釋」，僅表皮留下些微印記，絲毫不影響口感滋味。（圖／記者林育綾攝）

全聯也「釋」出好康優惠，12月22日～2024年3月21日期間，在全聯實體門市購買金牌果園系列台東鳳梨釋迦或大目釋迦任一品項，登錄發票即可抽「2024台灣國際熱氣球嘉年華自由飛雙人券」(共15組，每組價值18,000元)，二獎則有限量版臺東釋迦代言娃娃「蜜寶造型偶」(共45隻)。

▼指定期間在全聯買鳳梨釋迦，登入發票還能抽獎。（圖／業者提供）

▲▼全聯開賣鳳梨釋迦。（圖／業者提供）

▼全聯開賣台東鳳梨釋迦商品，12月初產季開始提供預計售價；後續鳳梨釋迦進入產期旺季，會依產地行情調整價格，不定期推出優惠價格，保護農民收益，同時提升民眾嘗鮮意願。（圖／業者提供）

▲▼全聯開賣台東鳳梨釋迦，12月初產季剛開始，提供預計售價，後續鳳梨釋迦進入產期旺季，會依產地行情調整價格，不定期推出優惠價格，保護農民收益，同時提升民眾嘗鮮意願。（圖／業者提供）

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