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半夜嘴饞想起「絕版紅白泡麵」！千人一看照片掀回憶殺：超市必買

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲小時候最愛的泡麵，可惜停產了。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

台灣泡麵口味選擇繁多，不需要料理技巧，簡單快速就有熱呼呼的食物，是許多人飢餓時的好夥伴，一名女網友表示，半夜肚子餓想吃泡麵時，忽然想到以前有款可愛的「豬豬泡麵」，但是現在已經停售了，不知道還有沒有人記得，貼文一出，網友陷入回憶殺，「小時候喜歡吃味噌豬肉跟和風咖哩」。

女網友在Dcard上發文，「小時候的小豬泡麵」，半夜突然想吃碗泡麵，想起以前小時候有一款康師傅推出的泡麵「Q cup」，裡面的魚板是可愛的小豬圖案，「有人還記得這款泡麵嗎？」

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貼文一出，千名網友紛紛回憶，「有啊～以前常吃～半夜嘴饞的時候吃一碗也不太會有罪惡感～很可惜停產了」、「小時候胃口不大又想吃泡麵，都會吃這個，小小碗的超級好吃」、「超懷念，小時候都會求我爸帶我去買一堆回來，半夜泡1～2碗來吃超幸福，而且每個口味都很讚」、「這個超好吃！以前超愛粉色的」、「這是我高中的晚餐，還會跑去超市買」、「小時候媽媽唯一讓我吃的泡麵，因為量小我可以一次吃完，突然好想吃」。

據了解，Q cup泡麵由康師傅出產，熱量僅有157大卡，口味多元，受到許多人喜愛，不過2014年康師傅爆出黑心食用豬油事件，就不再生產、銷售泡麵，並於2017年1月1日宣布解散，市面上已無販售該款泡麵，曾經的美味只能留在記憶中。

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