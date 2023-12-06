全聯X《艾蜜莉在巴黎》聯名換購！2款必收實用小物少女心爆棚

記者林育綾／綜合報導

買菜也可以很時尚！全聯推出年底壓軸聯名換購，看準Netflix人氣影集《艾蜜莉在巴黎》風靡全球，在粉絲期盼的第4季上線之前，趁勢推出2款聯名加購商品，包括「秒收多用袋」可秒開、秒收，大容量質感又實用；「真空附匙保溫罐」也是冬季必備，大口徑設計、好裝、好洗，還附上折疊湯匙超貼心。

▲全聯今年壓軸換購來了！此波與Netflix人氣影集《艾蜜莉在巴黎》聯名推出時尚小物。（圖／業者提供）

▲Netflix《艾蜜莉在巴黎》劇中造型和繽紛色彩，吸引女性觀眾嚮往。（圖／Netflix提供）

全聯12/8起至明年2/22祭出「艾蜜莉在巴黎」限量加價換購活動，12/8起購買個人清潔/保養、保健食品用品、棉製品等，單筆消費每滿199元，即可加價149元至249元換購商品，各店數量有限，鐵粉千萬別錯過。

▲「秒收多用袋」質感兼具實用性，摺疊後僅拳頭大小。（圖／記者林育綾攝）

其中「秒收多用袋」質感兼具實用性，摺疊後僅拳頭大小，秒開、秒收、大容量，人手一個減少塑膠袋用量，買菜購物環保時尚又方便，花色有2款展現截然不同風情，「漫步巴黎款」主打清新、可愛風格；「熱情巴黎款」鮮豔紅、黃花交錯疊放，搭配巴黎艾菲爾鐵塔等元素，背上街立刻成為時尚焦點！

▲▼「秒收多用袋」質感兼具實用性，摺疊後僅拳頭大小，秒開、秒收、大容量，2款花色展現不同風格。（圖／記者林育綾攝）

▲「秒收多用袋」可秒開、秒收、大容量，材質也十分有質感。（圖／業者提供）



另一款實用小物是冬季必備的「真空附匙保溫罐」，大口徑設計、好裝、好洗，還附上折疊湯匙，使用上更方便；瓶身採真空保溫設計，完全密封不外漏，可維持一段時間保冷、保熱。保溫罐同樣推出2款花色，其中「浪漫巴黎款」融入影集名稱，搭配印有穿著經典格紋的女主角手繪插畫，桃紅色杯蓋活潑帶點個性，表現影集中時髦又浪漫的法式情懷。

▲全聯與《艾蜜莉在巴黎》聯名，「真空附匙保溫罐」是冬季必備。（圖／記者林育綾攝）



全聯「艾蜜莉在巴黎」加價購小物主打年輕女性市場，只要購買個人清潔或棉製品滿額即可加價購。「秒收多用袋」單筆每滿199元，加價119元換購任一款，直購價149元；「真空附匙保溫罐」單筆每滿199元，加價249元可獲得，同步在大潤發也能換到。

▲「真空附匙保溫罐」大口徑設計、好裝、好洗，還附上折疊湯匙，使用上更方便。（圖／業者提供）

搭上此波壓軸換購，全聯實體門市12/8~12/21期間，個人清潔用品單筆每滿299元，享現折30元，可累折，個人清潔用品包括：口腔保健/洗髮沐浴/個人保養/女性生理用品/成人紙尿褲/保健食品/保健用品 (外用油膏、OK繃等敷料、貼布、清涼劑、保險套、痘痘貼、暖暖包、食鹽水）等，囤貨、換購可把握機會手刀衝！