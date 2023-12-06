預防交通重大事故意外　岡山分局找「老司機」宣導

▲岡山分局找來國內連鎖賣場的物流司機開宣傳會 。（圖／岡山分局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市岡山分局的轄區當中有不少大、小工廠林立，各大連鎖物流倉儲中心盤據，各型大、小型車輛穿梭其間，可被視為高雄市之貨運轉運樞紐，相關道路特性，不同於原高雄市中心區之街、道、巷、弄等道路型態，每逢上、下班交通尖峰時段，各重要路口處之車流皆會湧現大量車潮，3大工業區內之大型車輛運輸流量，成為特殊交通特性，也產生比市區蛋黃區更多的易肇事路(段)口，所以岡山分局找來物流司機宣導。

岡山地區大型車重大交通事故比例偏高，嚴重危害行車安全，造成用路人生命財產的損失。為降低大型車交通事故，岡山分局日前跟國內連鎖賣場的物流公司合作，舉辦宣導座談會，針對各重要道路特性、歷年發生交通事故件數、違規類型，透過交通斑點圖與10大易肇事路段(口)，提醒大型重車駕駛行經該路段，要小心行車減速慢行。

▲岡山分局找來國內連鎖賣場的物流司機開宣傳會 。（圖／岡山分局提供）

另外也宣導大型重車交通安全提示，內容包括「駕駛安全觀念」、「速度管理」、「路權概念」、「保持安全車距」、「車輛定期保養」及「酒後不開車」等多項主題，期由業者發揮自主管理功能，第一線提升駕駛司機安全守法效能；亦透過實況影片播放，加深受課者對車禍事故不良後果深刻印象。

岡山分局希望能透過多元多場的充分的討論，將相關的寶貴意見，告知轄內業者及所屬成員，提升職業大型車駕駛人正確的行車觀念，有效降低事故發生率。