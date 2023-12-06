全聯攜手台東縣府搶「鮮」　開賣鳳梨釋迦

▲全聯集團攜手台東縣政府推廣香甜的台東鳳梨釋迦，於6日產季之初特別舉辦搶「鮮」開賣起跑記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



12月正值台東鳳梨釋迦產季，全聯集團攜手台東縣政府推廣香甜的台東鳳梨釋迦，於6日產季之初特別舉辦搶「鮮」開賣起跑記者會。縣長饒慶鈴表示，今年受颱風影響產季延遲，從今起至明年3、4月都能品嚐到台東鳳梨釋迦，歡迎民眾到全聯採購優質的在地水果，並有機會抽中熱氣球自由飛票券雙人共乘券。

饒慶鈴今日出席記者會時提到，台東鳳梨釋迦產量佔全台98％，曾是台灣外銷貿易額最高的果品之一。這2年來外銷受阻，縣府重新檢視並在品質上努力，攜手台東大學力拚有害生物零檢出，輔導改善鳳梨釋迦外銷場域、包裝作業，並積極洽談海外通路及高端市場。今年即將重啟輸陸，不論內銷或外銷，都維持最高品質的要求。感謝全聯一路上相挺農民，在產地最需要內銷通路時伸出援手，除上架外銷等級的原果，也提供鮮果盒、開發鳳梨釋迦雪糕等，幫助農民度過難關，也以多元方式讓全台民眾認識這款營養香甜的水果。

台東縣政府指出，今年的鳳梨釋迦得來不易，先是受到卡努颱風帶來的焚風影響，再歷經了海葵及小犬2次颱風的侵襲，讓正值花期或小果期的花果受到摧殘，以致原先應進入產期的12月收成減少。而挺過天災的釋迦亦是斑斑傷痕，雖然表皮留下黑色印記，但完全不影響口感風味，內在依然果豐肉甜。

縣府進一步說明，台東鳳梨釋迦產季自12月起至明年4月，在產季剛開始之際，全聯即力挺在地優質水果，與縣府及台灣屏東農業國際運銷股份有限公司(台屏農)攜手，上架產地嚴選的台東鳳梨釋迦，以友善農法、生態循環的方式種植，不使用人工化學肥料增甜劑，加上台東的縱谷型氣候變化，夏季迎接黑潮、冬季還有中央山脈抵擋東北季風，讓鳳梨釋迦有著獨特口感、甜度，果實飽滿，果肉如牛奶般細緻滑嫩，帶有淡淡鳳梨香氣，令人愛不「釋」口！

另外，全聯也「釋」出好康優惠，12月22日起至2024年3月21日，於全聯實體門市購買金牌果園系列台東鳳梨釋迦或大目釋迦任一品項，登錄發票即可抽「2024台灣國際熱氣球嘉年華自由飛票券雙人共乘券」(共15組，每組價值18,000元)及限量版台東釋迦代言娃娃「蜜寶造型偶」(共45隻)。