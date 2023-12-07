讚柯文哲拒絕藍白合　王世堅轟國民黨：30天後台灣人民收拾你

▲民進黨立委參選人王世堅。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2024立委選舉進入倒數階段，針對國民黨揭露外交資料，稱時任駐美代表蕭美琴知道台灣吃了萊豬、開放福食，但美國仍不會支持台灣加入區域經濟整合，開酸蕭是「美國寵喵」。對此，王世堅8日怒斥，外交上很多困難處境、要很多折衝協調，且政府都沒有出賣台灣人的健康，「國民黨你就等著30天後，台灣人民來收拾你」。

針對柯文哲自稱深綠，王世堅說，很高興他講出這段話，基本上他兩週前拒絕了藍白合，我覺得他的大方向就是對的，「不要跟魔鬼交易，至少柯文哲男子漢大丈夫，站出來為你的白色力量做一個總結，對支持者有個交代」。王說，他相信，在柯的內心深處確實是墨綠的，這點他相信。

至於國民黨公布外交文件，王世堅指出，很多事情都是應該在檯面下，他們透過立法院各黨都可以了解的事，哪些事情該講、哪些不該講，相信國民黨身為執政黨數十年，他們更清楚，結果現在不是他們執政就來鬧事，這會把國家的大事、好事壞掉，這是很不可取的。

王世堅直言，不能因為現在不是你當家、你在野，鬧事不惜毀掉台灣，這種心態很不可取。外交上很多困難處境，很多折衝協調，是台灣身為小國不得不做的折衝協調，「但是在過程跟結論，政府都沒有出賣台灣人的健康啊」。

最後，王世堅也開砲，談這個真的莫名其妙，相信國民黨也心理有數，「國民黨你就等著30天後，台灣人民來收拾你」。