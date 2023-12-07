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社會 社會焦點 保障人權

二手車商妻舅當人頭！詐領助理費75萬　彰化前縣議員判刑2年　

▲彰化前縣議員涉貪被判刑。（圖／翻攝自許晉揚臉書）

▲彰化前縣議員涉貪被判刑。（圖／翻攝自許晉揚臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

藍營彰化前縣議員許晉陽，擔任議員期間，聘妻子及妻舅當助理，月領助理費、年終獎金及春節慰問金，妻舅做5個月就到雲林從事二手車買賣，但許仍向縣議會申請助理費，28個月共詐領75萬2300元，全案審結，3人依違反貪污治罪條例，分別被判處11月至2年、緩刑5年不等刑期，褫奪公權1年，應向國庫繳交12萬元。

依據判決書內容指出，許晉陽於2018年12月25日擔任議員期間，曾短暫聘雇一名楊姓助理，隔年2019年3月31日楊離職後，許於4月1日聘任妻舅當助理，但是，8月31日妻舅就到雲林水林鄉從事二手車買賣，卻仍將金融卡交給蔡妻保管，許晉揚持續指示妻向縣議會申請助理補助費，兩人持續提領蔡男助理費至2021年12月，共提領28個月薪資，及2次年終獎金，合計詐領752,300元。

妻舅在檢方偵訊時，坦承確實將帳戶金融卡交給許保管，而許在偵訊中否認用職權詐領財物的犯行，他表示，自2019年9月後就未再聘用妻舅，他提領公費助理費都用在服務處的水電網路費用、花圈、紅白包、蘭花與瓶裝水等，都有收據可以證明。

不過檢方認為，助理補助費不是實質補貼議員的費用，議員不得以助理補助費，用於議員為民服務開銷，檢方也考量到許晉陽等3人犯後繳交犯罪所得85萬，犯後坦承犯行，請法院從輕量刑。而去年2022九合一大選後，許晉陽棄政從商，未再涉足政治。

法官審理認為，許晉揚利用縣議員職務詐取財物，無視國家法紀，依法應量處有期徒刑3年6月，法官審酌，許晉揚確有龐大事務費支出，並非惡行重大，且已繳返犯罪所得858,700元，考量檢方請求從輕量刑。

因此法官依貪污治罪條例，利用職務詐欺取財罪，判處許晉揚2年徒刑，緩刑5年，褫奪公權1年，支付罰金12萬元，並沒收犯罪所得75萬2300元。蔡妻1年10月徒刑，緩刑5年，褫奪公權1年，蔡姓妻舅判處1年1月徒刑，緩刑3年，褫奪公權1年。

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