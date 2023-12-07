柯文哲自稱深綠　黃國昌：我對他內心什麼顏色「沒那麼在意」

▲黃國昌「請賴清德誠實面對 別一再說謊」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／新北報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨自曝，自己內心的本質還是深綠，就像過去擔任醫師時，病人被送到急診室，他也不會問藍綠，還是會幫忙看病。面對柯文哲自稱內心本質深綠，民眾黨不分區立委提名人黃國昌7日直言，自己對於柯文哲內心什麼顏色，其實沒那麼在意，他在意的是能不能正視目前台灣年輕世代「高物價低薪資」問題。

黃國昌今天下午於柯文哲新莊競選總部召開記者會，會後接受媒體訪問。針對柯文哲自稱內心本質是深綠，黃國昌表示，「他內心到底是什麼顏色，我其實沒那麼在意，我真正在意的是，我們是不是能正視目前台灣年輕世代看不到未來，生活在高物價低薪資的環境中。」

黃國昌提及，每個像他一樣的「三明治世代」，有爸爸媽媽、小孩的人，生活壓力非常大，怎麼樣好好解決台灣內政問題，確保台灣自由民主法治的生活方式，是台灣任何一個總統都沒辦法迴避的問題。

黃國昌指出，在整個外交政策上，他呼籲所有市民冷靜想想，民進黨總統參選人賴清德說「中華民國國號繼續存在、國旗繼續飄揚」，國民黨總統參選人侯友宜也是中華民國，柯文哲也是中華民國，大家都生活在這塊土地上，不要再用過去的意識形態繼續撕裂社會，「不要永遠都是你『親中愛台』、別人就是『親中舔共』，別用這種名詞分化彼此。」

黃國昌認為，下一代政府要做的事情，是針對台灣目前重要且要解決的問題，能捲起衣袖、實事求是並把事做好，這也是他為什麼支持柯文哲提出用人唯才、不分黨派的政治理念。

黃國昌強調，柯文哲不會否認藍綠內都有人才，但如果可以揮別過去藍綠高度對立撕裂台灣社會，並走出新的政治道路，這才是他期待看到的事，也是柯文哲這次參選總統，對支持者、這塊土地所作出的最莊嚴承諾。