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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喊話郭台銘回國民黨協助立委小雞　朱立倫：一起為台灣打拚

▲朱立倫陪同詹琬蓁赴璿宿上天宮上香祈福。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫陪同詹琬蓁赴璿宿上天宮上香祈福。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘宣布退出2024總統大選後，沉寂至今，但據了解，藍白兩陣營接積極爭取郭董輔選，國民黨副總統參選人趙少康更高喊，「為了中華民國的大局，回來吧」。國民黨主席朱立倫今（7）日受訪時也表示，會團結一切力量，同時也向郭台銘喊話，「希望郭董來協助國民黨立委候選人，一起努力為台灣打拚。」

選戰進入白熱化，朱立倫啟動全台輔選行程，今日下午南下嘉義陪同國民黨立委參選人詹琬蓁赴璿宿上天宮上香。針對趙少康邀請郭台銘回到國民黨，但郭未正面回應？朱立倫表示，會團結一切力量，今天早上自己跟侯友宜、趙少康去拜會王金平，包括王院長在內，大家會用各種力量團結，「也希望郭董來協助國民黨認同中華民國派的立委候選人及相關政策，一起團結努力為台灣打拚。」

另外，苗栗縣長鍾東錦是否回歸藍營？朱立倫則說，非常謝謝鍾縣長，也非常謝謝國民黨15位縣市首長，大家都非常認真努力，從12月1日開始，有18場造勢大會，他看到苗栗那場造勢非常感動，有將近2萬多民眾參與，接下來這禮拜五在台東、禮拜天在花蓮，下禮拜還有很多縣市，嘉義縣市預計1月9日舉辦大型造勢。

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