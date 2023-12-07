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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯外洩政府資料　行政院：了解調查中

▲國民黨立委候選人徐巧芯出席聯合選總部成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委參選人徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市立委參選人徐巧芯6日揭露行政院政委鄧振中、時任駐美代表蕭美琴，在去年4月與美國貿易代表戴琪雙邊視訊的談話要點，質疑台灣吃了萊豬、開放福食，但美國仍不支持台灣加入區域經濟整合，開酸蕭是「美國寵喵」。針對外洩政府機密資料是否要查，法務部次長蔡碧仲說，若檢察官根據訊息認為有涉嫌外洩，會據以偵辦，「不會等人家來告發才去查」。

蔡碧仲表示，有關昨天有候選人提供所謂機關內部的資料，「是不是涉及到刑責？有涉及到刑責才會屬於檢察機關據以偵辦」，這部分要看檢察官根據昨天的訊息有沒有達到自動檢舉的標準，如果有達到，會根據訊息、具體案件深入調查。

記者追問，是指立委參選人徐巧芯所提的資料，還要有人去檢舉才會調查？蔡碧仲說明，這有幾個要件，一個是告訴告發、一個是自動檢舉，若檢察官根據訊息認為有涉嫌外洩，會據以偵辦，或是有人同時告訴告發，「不是等人家來告才會去查，不是這樣」。

行政院發言人林子倫補充，針對可能的文件外洩，目前還在了解調查中，希望在野黨、相關人士不要再刻意操作破壞台灣的外交，等到相關事證比較明朗後，會再依照法務部的標準處理。

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