經濟部投4億補助換住宅燃氣器具　陳建仁：明年1月1日起受理申請

▲經濟部投入4億補助換住宅燃氣器具，行政院長陳建仁說，明年1月1日起受理申請。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者陳家祥／台北報導

經濟部7日在行政院會陳報「住宅燃氣器具節能產品補助措施」報告，預計投入4億元，推動補助23萬台節能產品，透過汰換老舊設備，加速我國2050淨零排放轉型。行政院長陳建仁說，本措施補助標的產品中，除可提升居家安全外，預期可減少每年2037萬立方公尺天然氣的使用量、4萬頓碳排放。

行政院發言人林子倫會後轉述，院長陳建仁在院會中提到，因應國際淨零減碳趨勢，政府積極推動多元節能的措施，今日經濟部提報住宅燃氣器具節能產品補助措施，就是其中一項輔助國人的節能政策。

陳建仁指出，明年經濟部為鼓勵民眾將老舊燃氣器具汰換為能源效率一級、二級產品，預計補助23萬台，逐步提升住宅能源使用效率，朝2050淨零排放目標前進。

陳建仁說，本措施補助標的產品中，新型瓦斯爐具防乾燒、防漏自動斷氣等安全功能，強制排氣瓦斯熱水器可降低室內一氧化碳濃度，除可提升居家安全，預期可減少每年2037萬立方公尺天然氣的使用量，及4萬頓碳排放。

陳建仁說，本補助措施兼具節能及安全防護提升效益，請經濟部儘速完備相關作業，提早將政策美意推廣周知，並於113年1月1日起補助購買及受理申請，讓民眾善加利用。

▲行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）



根據經濟部規劃，將投入4億元預算推動113年「住宅燃氣器具節能產品補助」，鼓勵民眾購置一、二級能效瓦斯爐及熱水器，預計可補助23萬台節能產品，透過汰換老舊設備，加速我國2050淨零排放轉型。

本次補助購買期間為113年1月1日起至113年4月30日止，補助作業受理時間為113年1月1日起至113年5月15日止，如經費用罄，將提前截止受理申請。補助金額每台最高為3000元，每戶申請以瓦斯爐與熱水器各1台為限，民眾可以採網路線上申請或紙本郵寄掛號申請。各補助產品項目及每台補助金額 :

瓦斯爐(雙口爐以上)：１級能效產品2000元；2級能效產品1000元。

自然排氣式熱水器：1級能效產品2000元；2級能效產品1000元。

強制排氣式熱水器：1級能效產品3000元；2級能效產品2000元。