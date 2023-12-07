假的！網傳情治機關監聽資料外洩　法務部籲：不要散佈

▲法務部次長蔡碧仲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

某社群網站昨出現疑似情治機關監聽資料外洩的匿名文章，內容包括國安局、調查局、廉政署、警政署等情治及司法警察機關的監聽對象資料。對此，法務次長蔡碧仲說，每次到選舉時就會散佈出類似的假訊息，在110年也曾經出現過，「雖然不完全一樣，但都是假的」，呼籲民眾不要不要散佈，且發現具體事證可以檢舉，若查獲可以得到2000萬的舉報境外勢力介入獎金。

法務部次長蔡碧仲說，類似的監控相關人員名單，包括理念相近國家的外交人員或是政黨之間，每次到選舉時就會散佈出類似的假訊息，在110年也曾經出現過，雖然不完全一樣，但都是假的。

蔡碧仲舉例，相關內容中多使用簡體字，例如雲林的崙背鄉就曾看過是簡體字呈現，「顯然就是假的」，這些假訊息，最高檢察署跟調查局、廉政署都已先後發布新聞稿，最高檢察署也責成台北地檢署指定檢察官積極深入偵辦。

蔡碧仲說，因為是用境外伺服器放送到各個社群網站，這很明顯是假的，每到選舉時就弄出來，明顯就是要操控，希望國人不要散佈；此外，若發現具體事證可以檢舉，若查獲可以得到2000萬的舉報境外勢力介入獎金，希望國人對這樣惡劣的行為不要助長。