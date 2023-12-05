陳建仁視察衛福部南投醫院　蔡培慧敲碗促醫學中心等級服務

▲行政院長陳建仁4日至衛福部南投醫院視察。（圖／蔡培慧競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

民進黨立委蔡培慧積極為南投縣向衛福部爭取醫療資源，行政院長陳建仁4日應蔡培慧邀請，親至部立南投醫院視察，並指示衛福部要在2年內協助部立南投醫院達到急重症急救責任醫院標準，以捍衛南投鄉親的醫療平權。

蔡培慧表示，年初即與立委羅美玲合作，成功爭取衛福部450萬元預算，其中250萬用於協助鹿谷鄉增設牙科診所，也多次在立法院向衛福部及閣揆陳建仁提出質詢，主張南投必須實現醫學中心等級的服務，否則許多急重症患者得支付更高的交通和住宿費用，到外縣市就醫，也直接影響接受治療的時間，陳建仁即於11月7日指示協助部立南投醫院達到急重症急救責任醫院標準。

陳建仁昨赴南投醫院視察時，蔡培慧出席並強調幅員廣大的南投縣需要廣泛的醫療服務，才能讓鄉親擁有更平等的醫療資源，因此南投醫中計畫進度不能慢、預算不能少；蔡培慧也提醒陳建仁和衛福部次長王必勝，南投縣目前缺乏專業醫師，必須與台中榮總、彰化基督教醫院的醫學中心合作，予以支援。

陳建仁表示，此次視察南投醫院後，對南投縣的醫療需求有了更深入的了解，將與相關部門緊密合作，以實現南投地區全面醫療覆蓋的目標；蔡培慧也感謝陳建仁的協助，指部立南投醫院的癌症大樓預計明年初完工並啟用，同年也將新建健康促進大樓，並新增150張病床，她承諾將持續爭取中央投入資源，以促進南投地區的健康發展。