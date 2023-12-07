柯文哲稱內心是深綠　吳欣岱轟：噁心！民調下跌又開始蹭

▲台灣基進立委參選人吳欣岱。（圖／記者陳家豪攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲6日接受專訪時指出，若當選，在外交方面會維持總統蔡英文的路線，更提到自己內心本質還是深綠。對此，台灣基進北市黨部主委吳欣岱就在臉書大轟，「柯文哲民調下跌又開始要蹭綠，太噁心了！」

吳欣岱痛批，柯文哲眼看藍白合破局，自己支持度下跌，又開始要蹭綠說「自己內心本質還是深綠的」，真的噁心至極。她舉例，深綠的人會跟國民黨坐在一起談政治分贓？深綠的人會說著兩岸一家親、容忍不斷繞台共機舉辦雙城論壇？深綠的人會羞辱人權會主委陳菊、甚至言語戲謔地模仿她、說她是民主罪人嗎？

針對柯文哲稱會維持蔡英文路線，吳欣岱表示，蔡英文對國際間的外交路線，是多少外交人員的努力和多年細緻地策劃才慢慢堆疊起來的；況且，民進黨成為執政黨後，根本沒有在兩岸溝通有過任何攻擊性，民進黨政府和藍白的差別，只在於有沒有堅持宣示台灣的主體性。如果以一個獨立的國家自居就要被攻擊不夠和善，「那麼你的和善是指下跪嗎？」

至於柯文哲提到自己當選有機會讓台灣變成正常國家，吳欣岱解釋，目前台灣社會對於不正常國家的認定有很大的出入，對於如何要正常化的方式也尚未取得共識，作為一個致力打造建國地基的政黨「台灣基進黨」而言，他們能做的就是不斷地溝通、不斷地取得共識，從法律、文化、經濟等層面一步一步推進，這一點是總愛挑起社會對立的柯文哲一百年也不可能做到的。

吳欣岱最後直言，柯文哲評論民進黨永遠都舉不出實際案例，身為總統候選人卻搖擺不定，看民調說話，台灣社會接下來要向上提升還是向下沈淪，端看柯文哲的得票率多少。