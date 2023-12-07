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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德競總點名徐巧芯　為個人政治前途洩國家機密

▲▼趙怡翔與立委參選人謝佩芬今天上午在賴清德全國競選總部舉行「國民黨為自身政治利益洩漏國家機密」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲趙怡翔與謝佩芬出席「國民黨為自身政治利益洩漏國家機密」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委參選人徐巧芯昨（6）日揭露行政院政委鄧振中、時任駐美代表蕭美琴，去年4月與美國貿易代表戴琪雙邊視訊的談話要點。對此，民進黨總統參選人賴清德競總發言人趙怡翔今（7）質疑，徐為個人政治前途洩露國家機密，將加深國際社會對國民黨的疑慮。

民進黨前後兩任國際部主任、趙怡翔與立委參選人謝佩芬今天上午在賴清德全國競選總部舉行「國民黨為自身政治利益洩漏國家機密」記者會。

趙怡翔表示，徐巧芯的爆料內容，只是彰顯中國對台灣的打壓，實際上，前總統馬英九任內推動加入跨太平洋夥伴協定（TPP）也面臨類似阻力，而徐公布國家機密文件，無法改善台灣當前的國際處境，只會加深民眾對於徐接觸機密資訊的疑慮。

趙怡翔說明，徐巧芯公布的文件是「涉外工作聯繫通報表」，並非會議紀要，這份通報表的主要目的是為了讓政府機關在面對貿易談判時，統一口徑以一致立場爭取最佳的國家利益，而不是記載對方的完整回應，該文件也清楚註明解密條件，以避免遭不當運用。

趙怡翔批評，徐巧芯眼前似乎只有個人政治前途，而非國家整體外交、貿易利益，「所有國家都是當機密在處理貿易談判，這是舉世皆然的事，現在國民黨在野8年，顯然也沒有做出重返執政的準備」，持續散布對台美合作錯誤的資訊，將加深國際社會對國民黨的疑慮。

謝佩芬補充，台灣民眾希望跟更多國家交朋友，讓全世界堅定支持台灣的民主，而副總統參選人蕭美琴為此立下非常好的基礎，呼籲有心人士不要為了自己的選舉利益，洩露國家機密，破壞台美關係，甚至污衊蕭美琴過去為台灣所做的一切。

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