柯文哲自稱仍是「深綠」　基進批：千百種立場胡說八道

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨（6日）接受專訪時表示，若當選總統在國防外交上會走蔡英文路線，更自曝內心本質仍是深綠。對此，台灣基進黨主席王興煥7日批評，柯文哲有千百種立場胡說八道；不尊重公民社會，所以將人當作木偶，敢輕佻嬉笑地面對被他背叛傷害的深綠。

王興煥指出，所謂的深綠，是指「堅持抵抗中國侵略、堅持推動台灣獨立、堅持落實轉型正義的政治路線」。在選舉考量下，連民進黨都放棄深綠路線的情況下；而肯定蔣經國、自比毛澤東，呼喊兩岸一家親的柯文哲，其本質是「紅藍雜色」。

王興煥批評，柯文哲最不堪之處，不是藍綠統獨的選擇，也不是沒有中心思想，而是「對事對人毫無敬畏之心」。他進一步強調，柯文哲不僅不尊重公共事務，對同一件事可以有千百種立場、千百種謊言，所以興之所至，胡說八道。

王興煥指出，也不尊重公民社會，因此將人當作可操弄的木偶、記憶短暫的金魚、不在意被欺騙的行屍走肉。所以，柯文哲才敢輕佻嬉笑地對被他深深傷害的深綠選民說「自己本質是深綠」。

王興煥呼籲，柯文哲如此「對事對人毫無敬畏之心」，對曾經被他傷害的選民如此輕挑，應被選民共同唾棄。