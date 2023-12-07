暗網10萬美金兜售假情治資料　北檢出手了！查黑專組他字案調查

▲北檢分案偵辦網路上流傳的錯假情治監控資訊來源。（圖／翻攝社群網站）

記者劉昌松／台北報導

社群網路6日傳出暗網以10萬美金兜售「國人遭監控」的情治資料，內容包括監聽對象、時間等相關資訊，立即引起司法機關重視，調查局立即發表聲明否認資料的正確性，強調內容是境外勢力捏造的錯假訊息，目的在進行認知作戰。最高檢察官責成台北地檢署調查，北檢7日將分他字案，由查緝黑金專組展開偵辦。

2024年總統大選倒數1個多月，隨著各式民調出爐，選情逐漸進入白熱化階段，6日有人以匿名方式，在社群網站po出「國人遭監控！暗網驚現高價出售情治機關偵控數據，速查你有無在列！」標題，並秀出9頁疑似監聽紀錄，列載了情治單位、監聽對象、電話、監聽起迄時間、作業人員等表格，數千名單赫見包含藍綠朝野政要，以及退休官員、檢察官。

調查局緊急清查發現，這是2021年公投大選時，就出現過的拼湊作假手法，尤其這次出現的格式編排，都不是現行公文書，內容甚至還出現簡體字，研判是境外勢力趁國內大選敏感時機，企圖以假訊息挑撥分化從事認知作戰。

同樣被列進這份清單中的監聽單位廉政署，也立即說明，強調相關單位已深入追查中，希望國人與媒體勿輕信、不渲染、不傳播。

最高檢察署也在深夜緊急說明這份資訊內容，以西元紀元，與我國現行的公文記載方式不同，顯然是境外勢力對我國任進行認知作戰，企圖蠱惑人心造成設回不安與對立。而台北地檢署為追查po出這份錯假資料的人員與幕後主使者，將於7日完成分案，以他字案指派負責本次選舉深偽錯假訊息的檢肅黑金專組負責偵辦。