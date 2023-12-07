以後別做朋友？　李正皓今祝福徐巧芯「加油」

▲李正皓近日頻頻在民進黨造勢場合登台助講。（資料照／記者陳弘修翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委徐巧芯近日透露，因發現多年好友、政治評論員李正皓要去幫民進黨立委參選人許淑華站台，決定封鎖，又指其實能理解李的處境，「祝福他在民進黨發展一帆風順、步步高升」。對此，李正皓今（7）被媒體詢問是否「以後別做朋友？」李說，他願意跟徐說「加油」，這是自己應該做到的。

徐巧芯日前透露，過去跟李正皓在國民黨認識10年以上，原以為朋友不管藍綠都是個人生涯選擇，卻在地方收到許淑華造勢活動傳單，助講嘉賓竟是李正皓，因此便傳訊向李正皓質問，「這個人（許淑華）在你一生中幫過你幾次？」「捫心自問，作為一個立法委員，你真的覺得許淑華比我合適嗎？」

李正皓今天上午陪同民進黨不分區立委參選人王義川舉行政見記者會時，被媒體問及與徐巧芯是否「以後別做朋友」？李正皓說，問兒女私情恐浪費公眾資源，自己此時此刻只有兩個目標：民進黨國會過半，以及搶救王義川，後者代表給民眾帶來不同的選舉文化，也歡迎其他政黨的不分區立委參選人們提出政見，讓選民決定要選誰。

李正皓說，他不會有這兩個目標以外的情緒，「我知道徐巧芯對於這次選舉勢在必得」，基於過去朋友情誼，他願意跟徐巧芯說「加油」，這是應該做到的。他也說，自己不是立委參選人，這也是小事情，真的可以翻頁了。