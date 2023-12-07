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「柯文哲民調雪崩式下跌」　林濁水曝關鍵3族群決戰2024結局

記者黃翊婷／綜合報導

《美麗島電子報》6日公布第83波總統大選追蹤民調，賴蕭配支持度為38.3％、侯康配31.4％、柯盈配14.8％。前立委林濁水直言，民眾黨總統候選人柯文哲的支持度在11月22日至12月5日間雪崩式下跌11.9％，「若是年輕人、中間民眾、高學歷民眾繼續依既有軌跡浮動，大選結局已經非常清楚了。」

▲▼藍白合君悅酒店會談現場，柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲近期的民調出現下滑趨勢。（資料照／記者李毓康攝）

林濁水6日在臉書發文分析，從11月22日到12月5日柯文哲的支持度雪崩式下跌11.9％，這段期間民進黨總統候選人賴清德的支持度持續上升6.9％，其中原因是年輕人、中間民眾、高學歷民眾棄柯歸賴，而國民黨方面，趙少康搭檔侯友宜鞏固深藍選票，且希望拉攏年輕的知識藍族群，支持度從31.1％小幅成長至31.4％。

林濁水認為，雖然趙少康拉回不少深藍選民，但在年輕人族群的支持度仍有待觀察，如今深藍歸隊已到極限，「若是年輕人、中間民眾、高學歷民眾繼續依既有軌跡浮動，大選結局已經非常清楚了。」

而對於民調降為第三名、聲勢下滑一事，柯文哲6日在網路節目《比特王直球對決》中表示，「人生起起落落啊！哪有每天都在過新年的？」況且平常民調高沒用，投票那天高就好了。

不過，柯文哲也坦言，民調在11月24日之後出現分水嶺，代表藍白分的過程做得不好，但他心裡覺得，這是鴻海創辦人郭台銘的關係，與他無關，想一想又覺得算了，「本來就是概括承受，沒辦法。」

從11月22日到12月5日，柯文哲雪崩掉11.9%支持度。 這期間賴清德持續上升了6.9%；其原因是年輕人，中間民眾、高學歷民眾棄柯歸賴。 在這期間正好趙少康登記為副總統，說既要鞏固深藍更要拉攏年輕人，知識藍。 但是11月22日侯友宜31....

林濁水發佈於 2023年12月6日 星期三
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