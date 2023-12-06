與吳沛憶品嚐萬華美食　蕭美琴喊話：年輕世代進立院帶來新戰力

▲民進黨副總統候選人蕭美琴陪同吳沛憶品嘗青草茶。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴6日傍晚與中正、萬華區立委候選人吳沛憶前往萬華體驗在地美食。蕭美琴提到，2002年剛進立法院時，當時立委只有兩成多的女性，現在已經有四成以上，在台灣人民共同努力下，性別平權的目標已逐漸達成。

蕭美琴與吳沛憶傍晚來到「老濟安青草茶店」，店家贈送蕭紓壓枕頭和青草爆米花，象徵店家「懸壺濟世、平安健康」精神，期盼蕭在競選與打拚的過程中保持身體健康。吳沛憶也贈送她的募款小物，象徵「國會未來」的貓咪紋身貼紙，兩人在現場直接貼在手背，替彼此加油打氣。

蕭美琴表示，她很喜歡萬華的文化歷史，也認為有故事的事物都需要珍藏與保護，因為城市的樣貌會受到現代化所影響，所以在地的文化更需要受到保護。她也提到，過去駐美拜訪國會議員時，都會帶上用台灣水果做成的果乾作為小禮物，外國朋友都表示十分喜歡。

蕭美琴提及，她從幕僚工作到現在參選，角色跟心境都不斷地轉換和調適，對於這些轉化她都已經習慣，既然選擇參選，就會繼續努力。她也鼓勵參選的年輕世代，未來如果進入立法院，能夠帶來新的戰力和創意。

蕭美琴也回憶過去擔任黨工時期，第一場輔選是幫忙桃園縣長補選期間，除了要幫忙帶動氣氛，還需要助講，每一位黨工都拿起麥克風，各種角色都需要扮演。

蕭美琴說，2002年剛進立法院時，當時立委只有兩成多的女性，現在已經有四成以上，在台灣人民共同努力下，性別平權的目標已逐漸達成。最後，蕭美琴與吳沛憶品嘗手沖青草茶，也再次感謝店家，並與現場來支持的鄉親合影留念。