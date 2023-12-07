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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭正亮分析民調：柯文哲一直降　斷言1條件棄保轉投

記者黃翊婷／綜合報導

2024總統大選呈現三腳督局面，前立委郭正亮分析近期民調並表示，民眾黨總統候選人柯文哲的民調一直下降，未來是否會出現「棄柯保侯」的轉投現象，要看會不會出現結構性差距，而在不分區立委部分，民調預估國民黨有機會衝到15席、民進黨13席、民眾黨6席。

▲▼藍綠白2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

▲2024大選呈現三腳督局面。圖片由左至右依序為侯友宜、柯文哲、賴清德。（資料照／記者李毓康、林敬旻攝）

郭正亮在5日播出的政論節目《盧秀芳辣晚報》中提到，《美麗島電子報》的民調是每天做，最近的趨勢也很明顯，就是柯文哲一直下降，從20％一路掉到14.9％，國民黨總統候選人侯友宜有先漲一波，接著民進黨總統候選人賴清德也開始漲，這就是基本結構。

此外，郭正亮也提到，同樣是《美麗島電子報》民調，在不分區立委部分，國民黨有機會衝到15席，民進黨13席，民眾黨預估可能會從8席掉到6席。

▲民眾黨總統參選人柯文哲出席藍白合民調說明會。（圖／記者林敬旻攝）

▲鋒燦民調指出，在棄保效應下，柯盈配支持者有24.2％可能轉投侯康配。（資料照／記者林敬旻攝）

至於未來是否會出現「棄柯保侯」現象，郭正亮在6日播出的政論節目《大新聞大爆卦》中直言，「這個很難講」，因為選民是否會轉投要到最後才準確，現在就是根據候選人的喜好或厭惡程度在做，這是動態的，不過，近期民調值得一提的是，在《美麗島電子報》民調和《FTNN新聞網（鋒燦傳媒）》民調中，柯文哲的支持度都跌破20％，在《匯流民調》中，柯甚至第一次出現輸給侯友宜的狀況。

郭正亮分析，把這3份民調放在一起看，柯文哲真的是有明顯下降的趨勢，但是否會造成結構性差距仍有待觀察，結構性差距會讓選民覺得追不上，進而產生最後轉投的可能，如果兩組人馬民調是26％比24％，當然不可能出現轉投現象，所以差距很重要，「要出現顯著差距，不然講轉移給誰都沒有意義。」

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