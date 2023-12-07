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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兩段式左轉機車族抓狂　王義川拋「交通3箭」：這類全面取消

▲▼王義川、卓冠廷、李正皓「交通三箭」政見發表記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲王義川（中）今天出席「交通三箭」政見發表記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨力拚國會過半，近期黨內發起「搶救王義川」行動，訴求讓排名第14名的不分區立委參選人王義川進入國會。王義川今（7）舉行記者會公布「交通三箭」政策，包括全面檢討「機車兩段式左轉」，道路設計應以機車作為設計，以及「區間測速全部拆掉」、「科技執法找對重點」等主張。

王義川擁有台大土木工程研究所交通工程組碩、博士學位，也曾在大專院校執教，曾任台灣觀光協會秘書長、桃園航空城公司董事長、臺中市政府交通局局長等職務。他今天上午與新北市議員卓冠廷、政治評論員李正皓共同舉行記者會，訴求讓「交通專業立委」進入立法院。

王義川說，第一個政策是「兩段式左轉」，現行政策在根本不用畫的地方也畫了一大堆，已經到了該檢討的時候。他引述20年前的博士論文內容說，政府要有更好的工程設計，讓機車車流更安全，應全面取消「單向一車道路口」兩段式左轉，「單向雙車道路口」維持待轉區，但不強迫兩段式左轉，讓騎士自己決定左轉方式。

對於「單向三車道以上路口」，王義川說，目前台灣的交通政策學美國，機車、公車、腳踏車全部擠在右邊，汽車走左邊，但卻造成混亂，且台灣已經30年沒有做車流研究了，機車已經是台灣道路主流運具，道路設計應該以機車作為設計，因此，他主張確認路段上汽機車行駛空間如何配置，才能確認機車左轉的方式。

第二個政策，王義川主張「區間測速全部拆掉」，以「現點速度（spot speed）」取代「區間測速（running speed）」，透過不斷提醒民眾前面有測速，取代現在處處可見的「減速慢行」標示。

第三個政策，王義川拋出「科技執法找對重點」見解，例如在公車站、併排停車熱點區推動科技執法。他說，科技執法要找對重點，不能為裝而裝，不然駕駛者會認為政府搶錢，徒生民怨。

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