3個銀行員花35年才打贏冤獄官司　前法官、律師、學者看「速審制度」

▲週三青年日舉辦司法座談，探討速審制度的目標與現實 - 遲來的正義還是正義嗎？（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

Y’s Day「週三青年日」6日晚間針對司法改革議題與青年們進行面對面座談，探討速審制度的目標與現實 - 遲來的正義還是正義嗎？曾擔任高院法官的律師陳憲裕表示，司法對當事人的煎熬，沒有身歷其境很難感受，一年就已經足夠煎熬了，更何況「流浪法庭三十年」一書中的訴訟個案花了28年的時間。陳憲裕認為，許多法官存有經驗不足、專業不足的問題導致案件拖延，加上欠缺同理心及未堅守無罪推定，才會導致冤案。

在這場的座談會上，受邀與談的專家學者，除了陳憲裕外，還包括國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺﹑真理大學法律系教授吳景欽﹑律師鄭文龍，以及身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊，眾人也以對於「流浪法庭三十年」一書所探討的冤獄案內容，進行了討論。

「流浪法庭三十年」一書披露三名銀行官員從民國68年打官司，到民國96年終獲三審無罪定讞，訴訟時間長達28年6月，成為台灣審判耗時最長的一件官司，雖然三名老人最後成功打贏冤獄官司獲得賠償，但全案前後卻長達了35年。

國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺表示，司法追求正義，司法程序調查真相、懲奸除惡，但「流浪法庭三十年」的故事卻用一則真實案例，讓我們了解想像與實務的落差，不僅是百萬光年，也讓人疑惑司改的痛點到底何在。

江雅綺認為，該案件中並非有司法人員存心與當事人過不去，只是訓練有素的專業人員在司法系統依規運作的結果，如此的司法體系，必然出了問題。她強調，如何防止下一個被司法程序凌遲的受害者，以符合真實與程序的正義，正是人們對司法改革的衷心期盼。

▲國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺。

▼前高院法官、律師陳憲裕。

對此，陳憲裕也表示，人民對法院的期待是開庭準時、法官態度良好、結案速度快、事實認定無誤及量刑妥適，然而實務上卻多要憑運氣才能達成。許多法官存有經驗不足、專業不足的問題導致案件拖延；欠缺同理心及未堅守無罪推定，才會導致冤案。

陳憲裕認為，三審制內的同質性太高，司法體系應受到社會大眾監督，將判決書與律師答辯上網公布，並強化確定判決檢討機制，由社會人士共同檢討，對法官形成壓力，訴訟當事人才有依靠。每個人都可能成為被告，因而健全的司法體制非常重要，民主體制冤案的被告與獨裁體制被迫害的人無異，健全司法體制大家有責任共同推動促成。

律師鄭文龍表示，美國憲法規定司法要公正且迅速，但台灣以前就不在意迅速。快速的重點在於第一次就要做對，好的制度不須認真的法官就可以把事做好，不應追求聖人法官，要靠制度改正，讓一般人也能被信賴。台灣檢察官須同時負責偵查及起訴，對比國外將偵查權限交由警察，形成檢察官的龐大壓力，法官工作也超載無法負荷。台灣行政、立法都已邁向民主化，司法也應全權民主化，社會運作不只法律人，應由社會大眾與職業法官相輔相成，對社會才有說服力，並減輕法官認定事實的壓力與提升信賴度。

鄭文龍建議，台灣現今的審判制度是於清末民初片面錯誤學習西方所致，應全盤學習西方完整制度，而非就舊有錯誤制度改革。美國審判符合公正、效率、科學及人性，但台灣審判還停留在專制獨裁，且包含貪污、政治力介入、恐龍判決等問題。台灣的司法應持續修改進步，且具備改革勇氣，台灣有很多地方可以更好，年輕人只要有心就可以改變、發揮。

▲律師鄭文龍。

▼真理大學法律系教授吳景欽。

﻿真理大學法律系教授吳景欽指出，罪疑惟輕是法律的重要原則，但實務上卻幾乎只存在課堂理論上，遲來的正義時常令人擔憂會遲多久，而什麼又是正義？以新北市營養午餐案件為例，發現偵查不公開的原則時常都沒有被遵守，導致遭質疑的許多校長們遭受媒體不實攻擊，甚至受不了長期訴訟而主動認罪，最終仍未獲得該有的清白。

台灣智庫副執行長董思齊說，透過《流浪法庭30年》這本書中所提到三名老人的真實故事，我國於2010年4月23日三讀通過「刑事妥速審判法」，然而，目前台灣檢察官仍承辦過量的案件，顯示司法超載問題仍未得到根本解決。事實上，「妥速審判權」的實踐是司法改革的關鍵，不僅可提高司法效率、促使人民獲得迅速確實的判決，更涵蓋減輕司法從業人員的工作負擔、簡化法律程序，以及合理分配司法資源等重要議題。



董思齊認為，司法改革不應只是法律專家的責任，也是每一位公民的責任，特別是青年朋友作為台灣共同體的未來，更應積極參與這歷史性的運動，每一位公民的意見及行動，都將是推動改革的重要力量，台灣除了是讓每一位人民都不會被分配失衡的司法系統所影響，才能真正守護台灣的民主。

▼台灣智庫副執行長董思齊。