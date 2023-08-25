司法改革6年有成？政府：滿意度48.5％高於39.5％不滿意

▲「司法改革重點成效記者會」，司法院長許宗力（前排中）、行政院政務委員羅秉成（前排左）、法務部長蔡清祥（前排右）共同主持。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院與行政院、法務部25日共同召開「司法改革重點成效記者會」，向社會各界說明司法改革推動6年的成果。其中司法院長許宗力與行政院政務委員羅秉成都提到，6年司改有成效，民調對司改的滿意度48.5％，已經高於不滿意的39.5％，未來將持續努力。

包含多個民間團體近期均召開記者會，批評政府司法改革的成效；也有媒體報導，認為司改重點工作的國民法官制度，仍有許多問題。不過政府仍在推動司法改革6年後，召開記者會宣傳司改成效。

記者會一開始由許宗力開場，他提出七大面向說明司改重點成效：國民法官法、終審法院實施「大法庭制度」、憲法訴訟法、勞動事件法、營業秘密保護新制、被害人保護及訴訟參與，以及訴訟外紛爭解決(ADR)機制。最後許宗力提出「台灣民意基金會」民調結果，認為司改6年，民眾滿意度呈現上升的趨勢。

法務部長蔡清祥接著以三大重點，說明法務部6年來的司改重點，包含：強化犯罪被害人權益保障、完備社會安全網、精進反毒策略。蔡清祥也強調，法務部願持續與社會各界溝通對話，依循人權保障、追求公義及維護社會安全的理念，堅定穩健的步伐，繼續推動各項司法改革，共同努力打造更加公正、透明和人民信任的司法體系。

最後由羅秉成總結，他指出，司法院、行政院及法務部已完成多項司改決議，成效逐漸顯現，也提出未來繼續努力的方向。他也提出先前許宗力引用的民調結果，認為司法改革在去年5月後，到今年5月間，已經出現「黃金交叉」，對司改的滿意度48.5％，已經高於不滿意的39.5％。羅秉成強調，政府將持續與社會各界溝通對話，以堅定穩健的步伐推動司法改革，使國人更能參與司法、認同司法、信賴司法，一同打造與臺灣社會結伴向前行的司法。

▼「司法改革重點成效記者會」司法院引用民調，稱司改滿意度已經超過不滿意程度。（圖／司法院提供）