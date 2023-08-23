Y’s Day熱議青年在台灣民主發展中的角色　林佳龍現身分享：打破校園圍牆

▲總統府秘書長林佳龍現身Y’s Day「週三青年日」，與青年學生面對面。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

Y’s Day「週三青年日」23日舉行座談，主題為「傳承與接棒－青年在台灣民主發展中的角色」，現場特別邀請總統府秘書長林佳龍與青年面對面。林佳龍表示，現今的社群媒體，四十歲以上及以下接觸的資訊來源不同，許多公共事務現今在校園內討論比外面還多，他也以當年的野百合運動為例強調，當時最大的問題就是出在萬年國會，社會最根本的本質問題需要親自面對，不需要別人定義，最重要的就是要打破校園的圍牆。

Y’s Day「週三青年日」是由台灣公共策益、台灣學生聯合會、台灣智庫、台灣公民人權聯盟、台灣青年基金會、台灣教授協會、台灣勵志協會、亞洲政經與和平交流協會以及US Taiwan Watch 美國台灣觀測站，每週共同舉辦的活動，23日的座談活動主題特別針對青年在台灣民主發展中的角色進行探討。

受邀的座談來賓除了總統府秘書長林佳龍外，還包括立委范雲、台南新芽協會理事嚴婉玲、高雄市議員黃捷、台灣學生會聯合會秘書長黃亭偉﹑台灣學生會聯合會秘書長黃亭偉、政大法律系副教授林佳和，以及身兼此次活動主持人的台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。

身兼台灣智庫共同創辦人的林佳龍與現場青年與來賓進行分享時表示，相對於傳承與接棒，更重要的應該是要創新，台灣青年在民主發展中角色的最大辯論，在於學生是否只需要關心校園的事情，但他主張應該要打破校園的圍牆。

林佳龍指出，民主是人民作主，服從多數、尊重少數，不只是程序而是實質，台灣已經從程序民主進到實質民主，不管是誰執政，人民與政府的關係、能不能提升尊嚴或福祉才是最重要的，像是面對中國的文攻武嚇，台灣希望邁向正常國家及完成轉型正義，人跟人、人跟社會、人跟環境，才是持續需要面對的問題。民主不限於校園，如同當年野百合運動時代，最大的問題就是出在萬年國會，社會最根本的本質問題，需要親自面對，不需要別人定義，最重要的就是要打破校園的圍牆。

林佳龍也強調，人與人之間的關係要形成社群，讓民主政治變成更好的責任政治，有待專家的努力。現今的社群媒體，四十歲以上及以下接觸的資訊來源不同，許多公共事務現今在校園內討論比外面還多。他認為，資訊取得不是問題，而是同溫層與分眾化、多元及極端化，導致溝通對話越來越困難，反倒是年輕人比較能達成不同的對話，如同野百合與太陽花世代關心的議題與方式不一樣，其實不需要完全的學習。

林佳龍認為，關心公共事務最重要的是要有熱情、讓社會更好、聚焦在有意義的議題上。校園是一部份，但邁向正常國家、二次政治改革，包含責任政治，讓取得權力的人更負責任，都還有很多需要做，從身邊形成多數意見，再放到社群或媒體，不只是被影響或校園內討論，怎樣會更好？因此，他也期許青年朋友要更熱情、積極，與志同道合的朋友一起發聲。

學運出身的立法委員范雲以自身經驗為例表示，她是野百合運動的總指揮，也是太陽花運動中街頭民主教室的發起者，自己在1986年進入大學，台灣尚未解嚴，當時無法想像有一天可以走到體制內。學生運動裡最重要的精神是平等，談傳承其實是違反學運精神的，學生運動的傳承具有公共性，透過議題的累積成為公共資產。

范雲說，台灣歷史非常幸運，在25年內有兩個大型社會運動，在關鍵時刻幫台灣往前衝，而且都是喜劇收場，雖然理想上每個學生都要關心學生自治，但現實上非常困難，能夠推動社會槓桿的都是少數人，運動的承擔與反抗的承擔需要訓練肌肉，所以，她很

鼓勵大家從學生時代就開始訓練。

台灣學生會聯合會秘書長黃亭偉表示，學生代表的一舉一動，都在影響著同學與校園生活，在校園內要更創新、更進步價值，但也要想到自己手中的權力，要謹慎使用，大學是社會的前哨站，未來的社會就是現在大學的樣貌，如何持續進步就是學生會議的責任。

黃亭偉說，台灣社會需要的東西、如何讓社會更進步，應該先實踐在校園內，形塑未來的環境，現在的時期，學生運動隨著社會起起落落，應該把這些能量轉到生活中的每一個角落，不管是性別或是動保議題，應該要站在最光明的地方，告訴台灣社會自由、平等的意涵，落實在每天日常，才是引領國家的青年該有的角色。

台灣公民人權聯盟理事長、政大法律系副教授林佳和認為，年長的人都會回想過去台灣不同的時刻，而自己不管是學生時代或是學生時代後，其實都沒有太多政治的參與。在政治的社會發展中，相對於中高齡世代，青年未必代表進步，但一個社會要走向真正的民主開放，不能沒有青年人的支持與支撐，年輕人需要先從關係、意念中尋求解放，台灣還有很多需要努力，不同世代對於自己生活的期許、生活方式，看法截然不同，根據美國的研究指出，那種非常強調教育重要性，但認為尊敬長輩最重要的人，常常是威權的支持者，因此，不管作為哪個領域的支持者，都應該先從真正的平等做起，不應該只是容忍而是要真正尋求解放，家庭、性別、勞資、政治都是文化的反映，不可能一方特別高壓卻另一方特別民主，不論有沒有參與學生組織，都要從真正尊重別人、尋求共識開始。

身為青年世代政治人物，高雄市議員黃捷表示，關於體制外走到體制內是大人的滋味，自己身有同感，過去之所以參與運動，是認為就算不能改變甚麼，但上街頭還是能傳達自己聲音，要讓社會聽到年輕人的聲音，有衝撞的勇氣非常重要，她鼓勵現場在座的學生，當時代派任務在你面前，千萬不要覺得自己渺小，覺得自己有使命就不要害怕。

黃捷強調，自己成為民代後，光是地方會勘就需要六次，要回到地方，就要展現決心、負責任，人會來來去去，但會留下的是台灣，她期許現場與會的青年學生們要為土地著想，用行動為台灣付出。

對於此次座談主題，活動主持人、台灣智庫副執行長董思齊也表示，本場活動跟過往不同之處，是特別邀請了「台灣學生聯合會」來共同主辦，同時搭配台灣學生聯合會暑期營隊「學生自治經驗傳承」的宗旨，籌劃這場「傳承與接棒」的分享會。

董思齊表示，學生為何要求自治？就是希望能在關乎自身權益之處，能自己做自己的主人，所謂的自治，不論是消極的不想被別人管（self-governing）或是積極的追求自律(autonomous)，都是民主的實踐。而目前台灣與世界先進國家最重要的連結，就是台灣的民主成就。

董思齊強調，台灣是世界上少數能跳脫中等所得陷阱的國家，同時完成經濟轉型與民主轉型兩大艱難工作。對現在的青年來說，現在台灣的民主就像是空氣、陽光、水一樣，是很自然的存在。但事實上民主從來都不是從天上掉下來的，都是透過不斷地爭取才得到的。雖然每個時代所面臨的課題或許有所不同，但若觀察台灣近代政治史的發展，在每一個關鍵的政治時刻，學生不服從或青年不服從，扮演著推動台灣政治改革的先鋒、帶動著政治生態改變的力量，不斷地透過衝撞體制來讓台灣的社會變得更好，因此，本場次活動也希望能透過這些「學長姊」經驗的分享，讓寶貴的民主經驗能不斷地能傳承下去，期盼不斷地能有人繼續接棒下去。