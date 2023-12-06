點燃釀酒文化新火花！花蓮新推小米蜂蜜酒　喝得熱烈會醉人

▲▼小米蜂蜜酒正式登場，花蓮縣政府與花蓮縣農會擧行發佈會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為推動花蓮縣地方產業發展及增添農特產品的附加價值，花蓮縣政府積極協助花蓮縣農會進行特色酒品的研發，5日花蓮縣農會邀請到花蓮縣縣長徐榛蔚及花蓮縣農會理事長余國基共同主見證花蓮地區獨特風味的小米蜂蜜酒正式登場，當日也邀請了花蓮在地酒廠分享各自的產品讓現場酒香四溢。





花蓮縣縣長徐榛蔚表示，在地特色是花蓮縣走向國際市場的關鍵，為了讓花蓮更有辨識度，花蓮縣政府一直致力於提升農特產品的附加價值。為了實踐這一目標，花蓮縣政府著手輔導花蓮縣農會研發獨具花蓮特色的酒品，並成功推出了小米蜂蜜酒，這款酒品以花東地區獨有的小米為基底，再加上花蓮特產的蜂蜜作為調味，展現出花蓮的獨特風味；這不僅是一支醇馥幽郁好喝的酒品，更是花蓮在地農產品的一次成功創新。

▲小米蜂蜜酒以花東獨有的小米為基底，再加上花蓮特產的蜂蜜作為調味，展現出花蓮的獨特風味。



這支小米蜂蜜酒不僅是對花蓮特色的呈現，更是對當地農特產業的一種支持。徐榛蔚強調，花蓮的物產豐饒，農產品品質優良，所以研發出的酒類或其他農產加工品絕對是品質的保證。此次小米蜂蜜酒的推出，不僅是為了滿足消費者的味蕾，更是希望透過這支酒品，讓全台民眾記住花蓮的好味道；花蓮縣政府將繼續致力於扶持在地特色產業，相信這支小米蜂蜜酒將成為花蓮農特產品的一大亮點，為花蓮地區的經濟注入新的動能。

▲▼優雅細緻酸甜滋味及氣泡感，6%的低酒精濃度是一支香醇、淡雅的好酒。



花蓮縣農會理事長余國基則表示，這支小米蜂蜜酒不僅是一項產品，更是一種對在地農業和釀酒文化的肯定。他希望透過這次的發表，能夠激勵花蓮的在地酒廠及民間業者，鼓勵他們以更創新的方式發展花蓮的農特產品，本次活動也邀請在地的知名酒廠，包含綠點酒莊、拾穗農場、大華小米酒文物館、稻味釀小酒莊、醲蒸餾所等，各酒廠都有各自的著名商品如拾穗農場的旦是柚何奈啤酒及綠點酒莊近期推出的柚子利口酒；都是以在地的農產品文旦柚進行加工後所釀出的酒，顯示花蓮產業結合十分良好，以期待後續有更多的業者跟進。





花蓮縣農會理事長余國基說，釀酒師在走訪原住民部落時，看到地里的小米成熟了，為了感謝祖靈的庇佑，發現原住民朋友一般都會釀制小米酒⋯通常酒精度都在12%左右，釀酒師被原住民朋友的熱情奔放、樂天知足的天性感染⋯⋯突然想到可以用一種新穎的釀造方法



本次發行花蓮縣農會的小米蜂蜜酒，以花東的小米結合大地精華的台灣龍眼蜂蜜，使用德國釀酒工法，保留發酵產生的氣泡和天然風味，釀成的小米氣泡酒有如置身霧中的清香風味，令人流連忘返，加上優雅細緻酸甜滋味及氣泡感無不讓人驚喜，6%的低酒精濃度，喝得熱烈卻會醉人，是一支香醇、淡雅的好酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

