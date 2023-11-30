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5000有找！紅米高CP值新機登場　大螢幕、大電量追劇超方便

▲Redmi 13C。（圖／小米）

▲Redmi 13C。（圖／小米）

記者陳俐穎／綜合報導

小米集團旗下品牌Redmi系列持續推出高CP值機款，今日發表新機Redmi 13C，活潑色彩選擇加上高質感的機身設計，更升級90Hz高更新率螢幕、5000萬像素三鏡頭與支援18W快充，最低只要新台幣4,499元起，成為親民機款中的超規格首選。

▲Redmi 13C。（圖／小米）

▲Redmi 13C。（圖／小米）

Redmi 13C較上代升級6.74吋、1600x720解析度、支援高達600 nits峰值亮度的大螢幕，以高解析度帶來沉浸式觀影體驗，更支援高達90Hz的螢幕更新率，除了視覺效果之外，眼睛健康也是十分重要的，Redmi 13C擁有TÜV低藍光認證與TÜV無頻閃認證，減緩眼睛長時間追劇或遊戲造成的視覺疲勞。

Redmi 13C配備5,000mAh超大電量電池，沒帶行動電源也不會有「低電量焦慮」；無時無刻都需要陪伴彼此的小情侶，Redmi 13C能維持最長31小時待機，Redmi 13C大容量電池提供長達23小時的影片觀看或最長114小時的音樂播放，即使忘記充電，Redmi 13C升級支援18W快充，充電5分鐘就能擁有播放5小時音樂的電量。

▲Redmi 13C配備5,000mAh超大電量。（圖／小米）

▲Redmi 13C配備5,000mAh超大電量。（圖／小米）

Redmi 13C搭載MediaTek Helio G85八核心處理器，同時可提供最高16GB RAM記憶體擴充，強化手機處理效能，進行多工切換處理。不只如此，手機容量空間不足的問題也讓愛拍照、愛分享生活的社群重度使用者十分在意，Redmi 13C支援最高1TB的記憶卡擴充，手機容量以跳躍式升級。

在拍照體驗上，Redmi 13C配備5000萬畫素AI三鏡頭，利用場景智慧辨識或HDR模式。在人像模式上，人像拍攝速度加快65％，在打卡地標拍跳躍動作也能輕鬆捕捉，而夜間攝影速度也提升34.9％，搭配超清晰成像系統，Redmi 13C在800萬像素的自拍鏡頭中新搭配柔光環，除了提供自拍照片更加自然與柔和，柔光環還能提升夜間的自拍效果。

▲ Redmi 13C提供青草綠、海軍藍與午夜黑三種顏色供選擇。（圖／小米）

▲Redmi 13C提供青草綠、海軍藍與午夜黑三種顏色供選擇。（圖／小米）

Redmi 13C提供青草綠、海軍藍與午夜黑三款時尚配色供選擇，搭配金屬光澤的背蓋設計，以8.09 mm的超薄機身、192公克超輕重量，Redmi 13C在輕薄的機身側面更配備指紋解鎖，只要拿起手機、輕摸側邊就能輕鬆解鎖。

Redmi 13C提供青草綠、海軍藍與午夜黑三種顏色供選擇，提供4GB+128GB與8GB+256GB儲存空間，Redmi 13C 4GB+128GB售價新台幣4,499元、Redmi 13C 8GB+256GB售價新台幣5,499元；將於12月1日起全面開賣。

▲Redmi 13C規格表。（圖／小米）

▲Redmi 13C規格表。（圖／小米）

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