▲bachi來台灣念書 。（圖／翻攝自bachi周秉志IG）



記者施怡妏／綜合報導

來自日本的YouTuber「Bachi周秉志」，在台灣待了3年，發現台灣人有個習慣動作，會用「小鞠躬」表達謝意，不過和日本的的90度鞠躬不太一樣，台灣人是小幅度的點頭，而且一次就會點很多次，令他感到特別，對此，有網友解釋，「這是台灣人的心態，想表現得有禮貌，但不想要把氣氛弄得太正式 」。

「Bachi周秉志」來台灣念書，也有在餐廳打工，近來他發現，台灣人常常做一個習慣動作，買完東西或是吃飽飯離開餐廳時，當他說謝謝光臨歡迎再來時，對方會不斷點頭，並且說謝謝，起初他看不懂點頭的意思，後來才知道是打招呼、感謝的禮貌動作，因此稱作「小鞠躬」。

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「Bachi周秉志」表示，一直以為只有日本人韓國人會有鞠躬的動作，沒想到台灣人也有這樣的習慣，只是台灣人的鞠躬不像日本人幅度很大，會把整個腰彎下去。

短片曝光掀起網友討論，「小鞠躬說法很貼切，這是表示謝意，但不要很正式到讓對方拘謹的方式」、「點頭回禮很正常，因為鞠躬對於中華圈來講是很重的禮」、「我也會，因為大幅度鞠躬好累」、「除了表示禮貌外，我想應該還有一個意思是回應：我接收到了，我知道了」。

不少人都會用小鞠躬致謝，「我在對陌生人想表達謝謝的時候就會小鞠躬，也不知道什麼時候開始，就已經習慣成自然了」、「過馬路有車讓我先過，我都會小鞠躬致謝」、「觀察好細！你一講才發現自己確實會這樣做，應該算是想要感謝或回應對方，但又不想像日韓那樣彎腰，好累」、「真的會，很多人都會這樣回應，很多時候也會光點頭不講話」、「我會對不小心對到眼的路人小鞠躬打招呼，來緩解尷尬」。