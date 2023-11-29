雷軍捐贈母校57億　創大陸高校校友單筆個人捐款紀錄

▲雷軍向母校武漢大學捐贈13億元人民幣（約57億元新台幣）。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

小米集團創辦人、董事長兼CEO雷軍今（29）日向母校武漢大學捐贈13億元人民幣（約57億元新台幣），作為支持數理化文史哲六大學科基礎研究、計算機領域科技創新及大學生培養等三方面人才培育。值得注意的是，雷軍這筆捐款不僅打破該校紀錄，也創下大陸全國高校校友單筆捐贈金額紀錄。

▲雷軍的13億捐贈金額創下大陸全國高校校友捐款紀錄。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

《澎湃新聞》報導，捐贈儀式上，雷軍基金會秘書長馬蘭與武漢大學副校長、教育發展基金會副理事長李資遠代表雙方簽署了捐贈協議。武漢大學校長張平文向雷軍校友頒發捐贈證書，校黨委書記黃泰岩頒發卓越教育貢獻獎牌。

雷軍為武漢大學1987級計算機系校友，在求學期間，只用兩年便修完大學四年所需的全部學分。雷軍畢業後便加入北京金山軟件有限公司，並帶領公司一路發展壯大。直至2010年4月，雷軍創立小米公司，如今，小米已經是全球前三的智慧手機生產商。

雷軍曾多次透露，珞珈山（武漢大學）是夢想開啓的地方，在學校所學到的專業知識和學習能力為他之後的創業打下了良好的基礎。

為了回饋母校，雷軍畢業僅6年便開始回饋母校，並在該校設立「騰飛獎學金」，此後，雷軍持續向母校捐贈設立武漢大學「雷軍獎學金」、「雷軍科技樓」、「抗擊新冠肺炎基金」等多個項目，總額達1.3億元（人民幣，下同）。

隨著人工智慧越來越普及，人才短缺的問題也凸顯出來，因此，雷軍在2016年10月20日捐贈支持武漢大學建設人工智能教學科研大樓，今（2023）年6月20日剛投入使用。

雷軍表示，2003年獲得的「傑出校友」稱號和這次獲得的「卓越教育貢獻獎」，既是母校對自己的認可，也是自己人生中最重要的榮譽，「關於捐款從來不主張攀比（比較），武大130週年校慶，很多校友都積極捐款。每一份捐款都是校友對母校的愛，份量都一樣重。」